Reina saldırganı için istenen ceza belli oldu

Yılbaşı gecesi Reina'da gerçekleştirdiği saldırıda 39 kişiyi öldüren ve 79 kişiyi de yaralayan Abdulkadir Masharipov ile saldırıda rol alan DEAŞ terör örgütü üyesi 56 kişi hakkındaki soruşturma tamamlandı.



Saldırgan Abdulkadir Masharipov hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "39 kişiyi nitelikli şekilde kasten öldürme", "79 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs", "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alınması taşınması bulundurulması" 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bin 555 yıldan 2 bin 397 yıla kadar hapis cezası talep edildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılığı tarafından hazılanan 90 sayfalık iddianamede 51'i tutuklu 57 şüpheli yer aldı. Saldırıda 39 kişinin öldüğü 79 kişinin ise yaralandığı kaydedilirken, aralarında Reina işletmecisi Mehmet Koçarslan'ın da bulunduğu 121 kişi ve bir işletme mağdur müşteki olarak yer aldı.



OLAY GÜNÜ...

TEHLİKELİ GÖRÜLEN 642 KİŞİ SINIRDIŞI EDİLDİ

SALDIRININ EMRİNİ O VERDİ...

"BU TÜRKİYE'Yİ ÖLDÜRÜN"

OĞLUNA BÜYÜDÜĞÜNDE İNTİHAR EYLEMİ YAPMASI İÇİN TAVSİYEDE BULUNMUŞ

REİNA İKİNCİ HEDEFMİŞ

DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜ EYLEMİ SAHİPLENDİ

İddianamede olay günü şu şekilde özetlendi; "Yılbaşı günü Zeytinburnu'nda taksi ile Beşiktaş'ta bulunan Reina isimli eğlence mekanına gelen DEAŞ terör örgütü mensubu Ebu Muhammed El Horasani kod ismini kullanan şüpheli Abdulkadir Masharipov, DEAŞ Terör örgütünün talimatı doğrultusunda saat 01.15 sıralarında AK-47 Kalasnikof marka otomatik tüfekle, Reina'nın kapısında bulunan kişilere de ateş açarak içeriye girmiş, burada polis memuru Burak Yıldız'ı şehit etmiş, Reina da Yılbaşı kutlaması yaparak eğlenen insanların üzerine otomatik tüfekle tasarlayarak öldürme kastıyla ateş ederek 39 kişiyi öldürmüş, 79 kişiyi de yaralamıştır"İddianamede saldırgan Abdulkadir Masharipov'un, çıkan kargaşadan yararlanarak i taksi ile eylem sonrası olay yerinden ayrıldığı belirtilerek, yakalanmasına yönelik yapılanlar anlatıldı. Buna göre, 2 bin polisin, MİT Bölge Başkanlığı'nın verdiği destekle saldırganın bulunması için harakete geçildiği kaydedildi. Saldırganın kaçış güzergahı ve eylem birliği içinde olduğu DEAŞ terör örgütü mensuplarının incelenmeye alındığı ve bu doğrultuda 7 bin 200 saatlik kamera görüntülerinin izlendiği ifade edildi. Bu konuda vatandaşlardan da 2 bin 142 ihbar geldiği, DEAŞ Terör örgütünün "Madafa" evleri olarak tabir ettiği ve örgütsel amaçları doğrultusunda kullandığı, YTS ( Yabancı Terörist Savaşçı)' lerin barındırıldığı 152 adrese operasyonlar yapıldığı belirtildi. Yine yürütülen bu operasyonlar kapsamında 642 yabancı uyruklu kişinin kamu güvenliği açısından tehdit oluşturduğu gerekçesiyle sınırdışı edildiği de ortaya çıktı. Masharipov'un da yapılan bu çalışmalar sonucu Esenyurt'ta saklandığı evde yakalandığı kaydedildi.İddianamede Reina katliamı emrini talimatının Suriye'de çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren, üst düzey DEAŞ terör örgütü mensubu, Rusya Federasyonu vatandaşı Ebu Cihad kod isimli İslam Atabıev tarafından, Abdulkadir Masharipov'a verildiğinin tespit edildiği belirtildi. Atabıev'in örgütün Rusça yayın yapan medya yayın organının başında bulunduğu ve Ebu Cihad El Şişani ve Ebu Cihad El Karaçayi kod isimlerini de kullandığı kaydedildi.İddianameye göre, i Abdulkadir Masharipov 26 Aralık 2016'da telegram üzerinden haberleştiği DEAŞ terör örgütü militanıyla Başakşehir'de buluştu. Kimliği tespit edilemeyen Kafkas kökenli Rusça konuşan militan, Masharipov'a DEAŞ'ın Türkiye eylemlerini organize eden Ebu Cihad'ın eylem talimatının olduğu ses kaydını içeren hafıza kartını ve günlük ev kiralaması için 700 TL para verdi.Masharipov'un kullandığı tabletten çıkan ses kaydında Ebu Cihad şunları söyledi; "Allah yolunda köpeklere, kafirlere göstermek gerekli, onlar hiç bir yerde güvenli değiller. Onlar düşünmesinler, İstanbul güvenli diye... Onlar Müslümanları öldüremezler, bombalayamazlar, çocukları kadınları öldüremezler. Bunlar cezasız kalmaz. (...)Allah diyor ki, bu Türkiye'yi öldürün. Dağıtın. Gecesini gündüz yapın"Masharipov'un 27 Aralık 2016'da saat 23.57'de bir veda videosu çektiği, video görüntülerinde intihar eylemi yapacağını, çocuklarının büyüyünce eşine zorluk çıkarmamalarını ve oğlunun da büyüdüğünde kendisi gibi 'istihşad' eylemi yapması tavsiyesinde bulunduğu da iddianamede yer aldı. 28 Aralık'ta ise Masharipov'un eylem talimatı aldığı Taksim Meydanı'na giderek cep telefonuyla selfi çeker gibi keşif amaçlı kayıt yaptığı, 29 Aralık'ta da günlüğünü 100 TL'ye kiraladığı rezidanstaki daireye, DEAŞ örgütü mensubu bir şahıs tarafından eylemle kullanılacak mühimmatın bavul içerisinde bırakıldığı anlatıldı.31 Aralık 2016 günü, Taksim'e tekrardan keşif için çıkan Masharipov, polislerden dolayı Taksim'e girmesinin mümkün olmadığını, telegram üzerinden bildirmesi üzerine, Ebu Cihad iki hedef olduğunu söyleyerek bir fotoğraf gönderdiği belirtildi. Fotoğrafın bir tarafında Cumhuriyet gazetesinin Şişli'deki adresi, diğer bölümünde ise Reina Disko Clup olduğu belirtildi. Ebu Cihad, yılbaşı nedeniyle gazetenin muhtemelen kapalı olduğundan hedefi Reina olarak belirlediği kaydedildi.İddianamede Reina da gerçekleştirilen eylem sonrası DEAŞ terör örgütünün, Türkçe yayınladığı "FURAT" isimli video terör eylemini sahiplenmiştir.İddianamede yakalama sırasında şüpheli Yasser Mohamed Salem Radown'un anüsüne gizlediği cep telefonu elde edildiği bu kişinin çatışma bölgelerinde DEAŞ terör örgütü bünyesinde kadı olarak görev yaptığı tespitine yer verildi. İddianamede şüphelilerde bulunan dijital eşyalardan elde edilen fotoğraflara da yer verildi. İddianame 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.