Reina saldırganı polisi böyle yanıltmış!

Yeni yılın ilk saatlerinden meydana gelen saldırıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı

Yeni yılın ilk saatlerinde bir saldırgan ünlü eğlence mekanı Reina'ya girerek dehşet saçmıştı. Saldırıda 39 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralanmıştı. Olayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.



Alınan bilgiye göre, saldırı sonrası olay yerine hemen gelen polis, mekandakileri gruplar halinde dışarıya çıkardı. İddiaya göre saldırgan da dışarıya çıkan ilk grubun arasındaydı.



Saldırganın, saldırı sonrası üstünü değiştirdiği ve saldırıdan kurtulan bir müşteri gibi davrandığı öğrenildi. Saldırganın olay yerine gelen polisleri yanıltmak için de polislere 'mutfakta rehineler var' dediği öğrenildi.



Polis ise teröristin içerde olduğunu düşünerek, teslim ol çağrısı yaparak içeriye girdi. Kargaşadan yararlanan saldırgan ise bu fırsatla iki taksi değiştirerek olay yerinden uzaklaştı. (Habertürk)





