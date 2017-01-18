Reina saldırganı polisi görünce ilk bu sözleri söylemiş

Reina’da 39 kişiyi katleden DEAŞ’lı terörist Abdulkadir Masharipov’la ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

İstanbul Ortaköy’deki Reina isimli gece kulübünde yılbaşı gecesi 39 kişiyi katleden DEAŞ’lı terörist Abdulkadir Masharipov ve beraberindeki 4 kişi, İstanbul Esenyurt’ta operasyonla yakalandı.



Habertürk Gazetesi'nin haberine göre, katliamın ardından istihbarat birimleri, DEAŞ içindeki haber kaynaklarına “Dikkatli olun” uyarısı yaptı. Teröristin yurtdışına kaçabileceği değerlendirilerek sınırda kaçakçılık yapan kişiler yakın takibe alındı.



Hatay polisi, Masharipov’a olay günü ve sonrasında yardım ettiği belirlenen Özbek asıllı 3 kişinin kente geldiğini ve kaçakçılarla temas kurduğu bilgisini aldı. 3 Özbek, Hatay’da yakalanıp İstanbul’a gönderildi.





KONYA’DAKİ HÜCREYLE ‘İLK TEMAS’ YAKALATTI



Kendisine yardım eden 3 kişinin yakalanması üzerine paniğe kapılan Masharipov, kaçmak için Konya’daki DAEŞ hücresi ile irtibata geçti. İstihbarat birimleri, bu iletişimden haberdar oldu. Masharipov’un İstanbul Esenyurt’ta olabileceği 5 adres tespit edildi.



Art arda yapılan baskınlarda, Masharipov ile 1 Iraklı erkek ile Afrikalı 3 kadın yakalandı. Iraklı kişinin evi kiralayan Ali Jameel Mohammed, kadınların ise Senegalli Dina A. (27), Somalili Aysha M. (27) ve Mısırlı Tene Trare (26) olduğu anlaşıldı.



Şüphelilerin, alışveriş ve yer değiştirmede dikkat çekmemek için siyahi kadınları kullandıkları tespit edildi. Afrikalı kadınların, DEAŞ’a katılacağı öne sürüldü.





İLK SÖZÜ 'ÖLDÜRMEYİN BENİ' OLDU



Operasyon sırasında Abdukadir Masharipov’un yatağın altına saklandığı öğrenilirken, oldukça korktuğu da gözlendi. Terörist, ilk ifadesinde ise saldırıyı nasıl planladığını, nasıl keşif yaptığını, eylem sırasında ve sonrasında neler yaptığını tek tek polise anlattı.



Parmak izleri de tespit edilenlerle uyuştu. Masharipov’un, evde polisleri gördüğü an Türkçe “Öldürmeyin beni” dediği öğrenildi. Teröristin oğlunu başka bir DEAŞ hücre evine gönderdiği belirlendi. Masharipov’un karısı ve kızı geçen hafta Pendik’te gözaltına alınmıştı.