Reina saldırganına ait ilk fotoğraf!

Türkiye, yeni yılın ilk dakikalarında acı bir olayla sarsıldı. Saldırganın ise ilk fotorafı ortaya çıktı

Reina saldırganına ait ilk fotoğraf!

Türkiye, yeni yılın ilk dakikalarında Reina gece kulübüne yapılan saldırı ile sarsıldı. Düzenlenen vahşi saldırıda 39 kişi şehit olurken, 65 kişi de yaralandı. Olay sonrası polis saldırganı arama çalışmalarına başladı.

Saldırgana ait polisin elinde olan ilk fotoğraf da ortaya çıktı. Güvenlik kameralarından elde edilen fotoğraf basın mensuplarıyla paylaşıldı. Polis şimdi, saldırganın kimliğini tespit etmek için çalışıyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #reina #reina saldırganı
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