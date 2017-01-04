Reina saldırısı anlattı: Eşlerimizi denize attık

1980'lerin ünlü Suudi işadamı Adnan Kaşıkçı’nın yeğeni Hasan Khashoggi, Reina'da yaşadıkları dehşeti anlattı

Reina saldırısında dehşeti saniye saniye yaşayan Suudi Arabistanlı Hasan Khashoggi, teröristin masa masa gezdiğini ve insanları öldürdüğünü anlattı ve “Terörist, masaları kurşunladıktan sonra üst kata yöneldi. O sırada eşim Meryem’i denize attım. Diğer Suudi arkadaşlar da eşlerini denize attı. 4 kadın, 1 erkek denizdeydi. Daha sonra onları kurtardık” diye konuştu.



Khashoggi, silah sesi sustuktan sonra çektiği görüntüyle ailesini haberdar ettiğini söyledi. Hasan Khashoggi’nin, 1980’lerin ünlü Suudi işadamı Adnan Kaşıkçı’nın yeğeni olduğu da ortaya çıktı. Khashoggi, “Adnan Amca, babamın kuzeni. Benim de büyük amcam” bilgisini verdi.



3 İKİZ KARDEŞ VARDI



İstanbul Ortaköy’deki gece kulübü Reina’da düzenlenen hain terör saldırısı, 3 ikiz kardeşi de vurdu. Habertürk'ten Sami Akbıyık'ın haberine göre saldırıda Suudi ikizler Ahmed ve Muhammed el-Fadl kardeşler yaşamını yitirdi. Çalışmak için mekana giden ikizlerden Yunus Görmek hayatını kaybederken, kardeşi Emre Görmek’in mekânda olmaması nedeniyle hayatta kaldığı öğrenildi.



Faslı Nasma ve Nassima Raji adlı ikizlerin de saldırıda yaralandıkları ortaya çıktı. Nasma saldırıda ayağına gelen kurşunla hafif, ikizi Nassima ise kafasına isabet eden kurşunla ağır yaralandı.



Aileleriyle Fas’ın Kazablanka şehrinde yaşayan ve yılbaşı kutlaması için İstanbul’a gelen ikizlerden ağır yaralı olan Nassima, terör saldırısından önce Reina’da yılbaşı kutlamalarını ve ikiziyle çektirdikleri İstanbul fotoğraflarını paylaşmıştı.



NASSİMA’NIN DURUMU AĞIR



Kazablanka Üniversitesi pazarlama bölümünden mezun olan ve Şişli Etfal Hastanesi Beyin Cerrahisi Servisi’nde tedavisi devam eden Nassima’nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Nasma ve Nassima’dan geriye, yılbaşının ilk dakikalarında mutlulukla dans ettikleri görüntüler kaldı.