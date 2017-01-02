Reina saldırısı ile ilgili flaş gelişme!

Reina'ya yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırıyla ilgili olarak 8 kişi gözaltına alındı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri yaptıkları çalışmalarda yılbaşı gecesi gerçekleşen terör saldırısıyla ilgili olabileceğini değerlendirdiği 8 kişiyi gözaltına aldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.



