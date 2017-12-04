Rengi aynı, modeli aynı, plakası aynı!

Adana Oto Galericiler Sitesinde modelleri ve plakaları aynı olan 2 araç ele geçirildi

Rengi aynı, modeli aynı, plakası aynı!

Sitede devriye görevi yapan polis ekipleri, park halinde iki araçta aynı plakanın takılı olduğunu fark etti.

Araştırma yapan ekipler, plakanın otomobillerden birine ait olduğunu ancak ikinci araçtaki plakanın sahte olduğunu tespit etti. Sahte plaka takılı aracın terör olaylarında kullanılabileceği ihtimaliyle de arandığı belirlendi.

Sahte plakalı aracın sahibi Hasan A. gözaltına alınırken, 5 bin 500 lira da para cezası kesildi.

Otomobil de incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Şüphelinin polise verdiği ilk ifadesinde, plakayı İstanbul'dan internetten aldığını iddia ettiği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #adana #araba #plaka
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