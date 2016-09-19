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    • Resmi ve Ciddiliğin Efendisi Takım Elbise

    Resmi ve Ciddiliğin Efendisi Takım Elbise

    19 Eylül 2016 Pazartesi 17:14
    Resmi ve Ciddiliğin Efendisi Takım Elbise

    Aynı kumaştan yapılmış olan ceket, pantolon ve bazen eklenen yelek kombinasyonuna Takım Elbise denir.  19. yüzyılın ortalarında erkeklerin günlük giysisi olarak piyasaya sürüldü. Şimdilerde resmi kurumlarda, davetlerde veya özel günlerde giyilen takım elbiseler erkek modasının gözdesidir. Takım elbise giymekten hoşlanan veya giymek zorunda kalan erkeklerin takım elbiseyi giyerken dikkat etmeleri gereken ilk şey vücutlarına oturup oturmadıklarıdır. Takım elbise içinde olan ceketin giyildiğinde omuzlarda potluk oluşturmaması gerekir. En çok satılan takım elbise modelleri koyu ve tek renklerdir. Sizler de bir tane takım elbise almayı düşünüyorsanız, risk almayı da istemiyorsanız tek renk ve koyu tercihen siyah takım elbise modellerine bakmalısınız.

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    Birçok modele sahip olan ceketler erkeklerin vazgeçemediği giysilerdir. Yeni modellere sahip olup, tarzınıza farklılıklar katmaktan yana iseniz erkek modasının bir numarası olan Kiğılı'nın internet sitesi  kigili.com’ dan Ceket modellerini inceleyip, satın alabilirsiniz.

    Anahtar Kelimeler: Resmi, Ciddiliğin, Efendisi, Takım, Elbise

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