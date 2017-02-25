Reyon görevlisi markette 13 bin TL para buldu, sahibi aranıyor

Antalya 'da bir market çalışanı, işyerinde para dolu bir zarf buldu. Çalışan parayı polise teslim ederken, polis de paranın sahibini bulmaya çalışıyor

Olay Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Bir süpermarkette çalışan reyon görevlisi, şarküteri reyonunu düzenlediği sırada yerde bir zarf buldu. Zarfı eline alan Mehmet Paşalıoğlu, zarfın içinde para olduğunu görünce durumu market güvenlik görevelilerine ve de yöneticisine haber verdi.Yöneti Fikret Öztunç, güvenlik kameraları önünde zarfın içindeki paraları çıkardı ve saydı. Zarfta yaklaşık 13 bin TL olduğu belirlendi. Bunun üzerine çalışanlar güvenlik kameralarını inceleyerek parayı düşüren kişiyi tespit etmeye çalıştı. Ancak bu incelemeden bir sonuç alınamadı. Çalışanlar durumu polise haber verdi ve parayı da teslim etti.Daha önce de küçük miktarda paralar bulduklarını anlatan market yöneticisi Fikret Öztunç, ancak ilk defa bu kadar büyük miktarda bir parayla karşılaştıklarını anlattı. İlk olarak paranın sahte olabileceğini düşündüğünü anlatan Öztunç, ancak içinde döviz bürosunun kartını görünce muhtemelen parayı düşüren kişinin dövizini bozdurduktan sonra parayı yere düşürdüğünü söyledi. Öztunç, paranın sahibinin bulunmasını temenni etti.