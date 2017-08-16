Rize'de dere taştı, 5 kişi mahsur kaldı!

Rize'de akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle su düzeyi yükseldi. Taşan dere yaya köprüsünün yıkılmasına neden olunca bir evde mahsur kalan 5 kişilik aile için ekipler seferber oldu. Yardım çağrısı üzerine Kalkandere İlçesi Esendere Köyü’ne sevk edilen çok sayıda AFAD, jandarma ekipleri aile fertlerini 16 saat sonra kurtardı

Aralıklarla etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Salarha Deresi taştı. Kalkandere İlçesi'nde ise taşan dere bir eve ulaşım sağlayan yaya köprüsünün yıkılmasına neden oldu. Evde mahsur kalan 5 kişilik aile yardım çağrısında bulundu. Köy Muhtarı Mehmet Menderes Hocaoğlu ailenin yardım çağrısını Kaymakamlık aracılığı ile jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi. Ekipler, taşan derenin köy yolunu ulaşıma kapatması nedeniyle köye ulaşamadı. Heyelan riski taşıyan merkeze bağlı Muradiye Beldesi'nde 2, Kalkandene İlçesi'ne bağlı Esendere Köyü'nde de 2 olmak üzere toplam 4 ev tedbir amacıyla boşaltıldı.



Yağış nedeniyle köye ulaşan bazı yolların da dere taşması sonucu ulaşıma kapanması nedeniyle ekipler iş makinelerinden yardım istedi. Günün ağarması ve iş makineleriyle açılan yolda ilerleyen ekipler, 2 saatlik çalışma ile mahsur kalan ailenin bulunduğu alana ulaştı. Evlerinde tek ulaşımı köprüden sağlayan ancak, yağışların ardından dere suyunun köprülerini yıkmasıyla evlerinden çıkamayarak mahsur kalan aileye ulaşan ekipler ev ile yol arasına halat germek istedi. Halat germe çalışmaları sırsında bir AFAD personeli dengesini kaybederek sulara kapıldı. Derede bir süre sürüklenen AFAD’çı kendi çabası ve diğer arkadaşları yardımıyla kurtarıldı.



KÖYLÜLER AFAD’LA YARIŞTI KÖPRÜ YAPTI



Ekipler ikinci denemelerinde halatı iki yakada yer alan ağaçlara bağlayarak yaşlı adam Şakir Akgün’ü kurtardı. Bir yandan arama kurtarma çalışmaları sürerken bir yandan da çevrede bulunanlar da köprüyü yapmak için kolları sıvadı. Çevreden buldukları odun direklerle önce köprünün ayağını oluşturan yöre sakinleri daha sonra da üzerine tahta çakarak köprüyü oluşturdu. Evde mahsur kalan Hakan Akgün eşi ve 2 çocuğu da, 16 saat sonra yörede oturanlar tarafından yapılan köprüden geçirilerek bu sabah kurtarıldı.



"GECEYİ KORKU İÇİNDE GEÇİRDİK"



Yağış ardından köprülerinin yıkıldığını ve mahsur kaldıklarını belirten Hakan Akgün, şunları anlattı:



"Akşam çok yağış vardı. Yağışlar gece de sürdü. Yağışlar sonrası dere suyu yükseldi evimizin önünde tek ulaşımımızı sağladığımız köprü yıkıldı. Bu yüzden evden çıkamadık. Geceyi evde korku içinde geçirdik. Çok şükür kurtarıldık.”



20 KÖY YOLU KAPALI



Bölgede etkili olan yağış nedeniyle dere sularının taşmasıyla 20 köy ve mahalle yolu kapandı, bazı taş duvar ile köprüler de yıkıldı. İl Özel İdaresi ekiplerince kapanan yolların ulaşıma açılması çalışmalarını sürdürüyor.