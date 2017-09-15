Rize'de ilginç bir yapı daha! Kayanın üzerine...

Rize'de, Reşat Eren'in, kentin gürültüsünden kaçıp doğada zaman geçirmek amacıyla 16 metrekare kaya üzerine yaptığı ev görenleri şaşırtıyor

Fındıklı'nın Sümer köyünde yaşayan 69 yaşındaki Reşat Eren, 44 yıl önce çalışmak için gittiği Almanya'da emekli olunca 4 yıl önce memleketine döndü.



Bu sürede ilçe merkezinde kendine bir ev alan Eren, çocukluğunun geçtiği köyde şehir gürültüsünden uzaklaşmak için arazisinde bulunan 16 metrekarelik kayanın üzerine ev yapmaya karar verdi.



Kayanın üst kısmını düzleştirmek için önce yontan ardından üzerine tuğla ören Eren, 16 metrekarelik evi 2 yıllık çalışma sonucu tamamladı.



Eren, evi sağlam olması için de 20 adet 15'lik çelik vida ile kayaya sabitledi.





Elektrik sorununu güneş panelleri ile çözdü



Evin yapıldığı alanda enerji nakil hattı bulunmaması nedeniyle evin üzerine kurduğu güneş panellerinden elektrik üreten Eren, lambanın yanı sıra televizyon ve buzdolabı gibi elektrikli ev aletlerini de bu sayede çalıştırıyor.



Evdeki su ihtiyacını da yaklaşık bir kilometre uzaktan kendi imkanlarıyla araziye döşediği borular vasıtasıyla karşılayan Eren, zamanla evine yeni eklentiler yapmayı düşünüyor.



Eren yaptığı açıklamada, evi yaptığı taşın çocukluğundan bu yana bölgede bulunduğunu ve taşın altından su çıktığını söyledi.



Kent merkezinde de evi olduğunun altını çizen Reşat Eren, "Şehirde kalmak veya köy içerisinde kalabalıkta kalmak fark etmiyor. Bana kalırsa burası kıymetini bilen için cennet. Ömrüm yettiği kadar yaz aylarında burada kalacağım. Bu yıl iki günde bir eve çıkıp geliyorum. Gelecek yıldan itibaren uzun süreli konaklama yapacağım." dedi.