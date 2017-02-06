'Rockçı İmam'ın açtığı dava sonuçlandı. Görevine iade edilecek mi?

'Rockçı İmam' olarak tanınan Ahmet Muhsin Tüzer, imam olarak görev yaparken Diyanet tarafından başka bir ile memur olarak atanmıştı. Konuyla ilgili dava açan imamın tayini ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı verildi

Ahmet Muhsin Tüzer, hakkında çıkan haberlerle 'rockçı imam' olarak biliniyor. Antalya'nın Kaş ilçesindeki bir camide imam olarak görev yapan Tüzer, Diyanet'in kararıyla Balıkesir'e memur olarak atanmıştı. Bunun üzerine Tüzer itiraz etmiş ve dava açmıştı. O davada karar belli oldu. Antalya 3. İdare Mahkemesi konuyla ilgili verdiği kararda, yürütmenin durdurulmasına hükmetti. Konuyla ilgili açıklama yapan Tüzer ise kararın uygulanmasını beklediğini dile getirdi.



Kaş'a bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nde cami imamı olarak görev yapan Ahmet Muhsin Tüzer, 2013 yılında gitarist Doğan Sakin ile 'Firock' adlı grup kurarak dikkatleri üzerine çekti. Türkiye'de 'Rockçı imam', yurt dışında ise 'Rock N İmam' adıyla tanınmaya başlayan Ahmet Muhsin Tüzer, Türkiye'nin yanı sıra 2014 yılında ABD'de konser verdi. Tüzer, son olarak geçen yıl nisan ayında Portekiz'in Porto kentinde 3 gün arka arkaya sahneye çıktı.



KARARA İTİRAZ ETTİ



Portekiz konseri sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 'basına açıklama yaptığı' gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Tüzer, kınama cezası aldı. Ahmet Muhsin Tüzer, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından imamlık görevinden alınarak, Balıkesir'in Karesi İlçesi Müftülüğü'ne memur olarak atandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 8 Eylül 2016 tarihli personel hareketleri yazısıyla memurluk görevine getirilen Tüzer, yeni görevine başladı.



YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEBİ



Ardından izne ayrılan Tüzer, atamanın iptali ve yürütmenin durdurulması için Antalya Nöbetçi İdare Mahkemesi'ne başvurdu.



Ahmet Muhsin Tüzer atamayla ilgili mahkemeye sunduğu itiraz dilekçesinde; Kuran ve diğer musiki konularında eğitim aldığını, Kuran okuma yarışmalarında Türkiye çapında dereceler elde ettiğini, rock ve tasavvuf müziğini birlikte icra eden bir müzik grubu kurduğunu, yaptığı sportif ve müzik çalışmaları ile gençleri ve gayrimüslimleri İslam'a yaklaştırmaya çalıştığını ve imamlık görevinden alınarak düz memur olarak atanmasının kendisini derinden yaraladığını belirterek, yürütmenin durdurulmasını istedi.



DİYANET DAVANIN REDDİNİ İSTEDİ



Diyanet İşleri Başkanlığı ise yapılan atamanın 657 sayılı Devlet Memurları Yasası'nın 9 ve 15'inci maddelerine uygun olduğunu belirtirken, Ahmet Muhsin Tüzer'in Portekiz'de vereceği konser öncesi Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destek vermek için izin istediği Diyanet İşleri Başkanlığı'nın olumsuz görüşünü sosyal medyadan eleştirdiği ve halk arasında 'Rockçı imam' olarak anılmasının ulvi bir meslek olan imamlığı zedelediği gerekçesiyle davanın reddini talep etti.



MAHKEME YÜRÜTMEYİ DURDURDU



Antalya 3'üncü İdare Mahkemesi konuya ilişkin 6 Ocak'ta verdiği kararda yürütmenin durdurulmasına hükmetti. Mahkeme kararında şu ifadeler yer aldı:



"Adı geçen kişi kadrosuna uygun bir göreve atanmamıştır. Genel yaşantısı, dini bilgi ve becerisi, çalışmalarının yetersiz ve uygunsuz olduğu ortaya konulmayan davacı hakkında hukuka aykırılık görülmüştür. Davacının atandığı yerin önceki görev yerine uzaklığı, işlemle sınıf değişikliği yapıldığı, oturduğu lojmanı boşaltmak zorunda kalacağı, işlemin uygulanmasının telafisi güç zararlara yol açacağı açıktır. 2577 sayılı yasanın 27'nci maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına, kararın tebliğinden 7 gün içinde Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolunun açık olmasına oybirliğiyle karar verildi."



Balıkesir'de görev yapan Ahmet Muhsin Tüzer, "Mahkeme kararını aldım. Bu konuda konuşmak istemiyorum. Kararın uygulanmasını bekliyorum" dedi.