'Roma sütunları için mücadelemi sürdüreceğim'

ANTALYA'da Roma dönemine ait granit sütunların bir binanın önüne yerleştirilmesini ilgili yerlere şikayet eden emekli sanat tarihi öğretmeni 66 yaşındaki Ertekin Kaya, sütunların ait olduğu yere taşınması için mücadelesini sürdüreceğini söyledi

Su altı araştırmacısı Mustafa Aydemir'in, Kaleiçi'nde oturduğu evinin önünde bulunan Roma dönemine ait granit sütunları ilgili kurumlara şikayet eden Ertekin Kaya, yaşadığı süreci anlattı. Antalya caddelerinde yürürken tesadüfen bu tarihi eserleri gördüğünü belirten Kaya, araştırması sonucu eserlerin Roma dönemine ait olduğunu ve Kaleiçi'nden Şirinyalı Mahallesi'ndeki binanın önüne getirildiğini öğrendiğini söyledi. Eserlerin taşınmasına ses çıkarmayanlara kızdığını dile getiren Kaya, "Bu tür umursamazlıklar canımı sıkıyor. Peşine düştüm, Müze müdürlüğü ile görüştüm. Bu eserlerin yerinde durması gerekiyordu, ne işi var o eserlerin orada. Evinin kira değerini mi artıyorsun? O zaman başkaları da başka eserleri evine götürür. Bu örnek olur" dedi.



İTALYA'DA YAŞANAN OLAYI MAHKEMEYE SUNMUŞ



Müze müdürünün kendisiyle inatlaştığını iddia eden Ertekin Kaya, şöyle devam etti:



"Bu işe kendimi adadım. O sütunlar hak ettiği yere gidene kadar mücadelemi sürdüreceğim. Eserleri taşıyan kişinin benim hakkımda açtığı davaları sonradan gördüm. Mahkeme her iki davada beraat kararı verdi. Dava 2.5 yıl sürdü. Ben mahkemede İtalya'da bir Türk öğrencinin, sütunların üstüne çizmesinden sonra aldığı cezayı örnek gösterdim. Bu sütunlarla ilgilenmek benim için çok önemli."



'SÜTUNLARDA 8 MİLYONUN HAKKI VAR'



Ertekin Kaya, sütunların taşıyan kişinin babasının malı olmadığını, 80 milyonun hakkı olduğunu kaydetti. Kaya şunları söyledi:



"O sütunlar orada kalmayacak. Müze müdürü bana 'Sütunlar seni niye rahatsız ediyor' diyor. Müze müdürü olarak o eserler seni rahatsız etmeli. Bakanlığa kadar gideceğim. Bu sütunlar taşındıktan sonra müzeden izin alınmış. Bir tarihi eser taşınırken müze ara karar almak zorunda, o karar da ortada yok. Birileri sanata ve kültüre sahip çıkmalı. Ben kendimi bu işe adadım."

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