Rus Büyükelçi'ye resim sergisinde silahlı saldırı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, katıldığı resim sergisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, dün akşam saatlerinde Çankaya Belediyesi’ne ait Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde fotoğraf sergisi açılışına katıldı. Ankara Büyükelçiliği ile Çankaya Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen ’Gezgin gözüyle Kaliningrad’dan Kamçatka’ya Rusya’ isimli fotoğraf sergisinin açılış konuşmasından sonra Rus Büyükelçi Andrey Karlov, konuşma yapmak üzere kürsüye davet edildi.



SALDIRGAN ARKASINDA BEKLİYORDU, ATEŞ AÇTI



Bu sırada görgü şahitlerinin ifadesine göre polis kimliğini göstererek sergiye giren saldırgan kürsüde Karlov'un arkasında duruyordu. Ensesine ve sırtına 4 kurşun isabet eden Karlov, kanlar içinde sırtüstü yere yığıldı. Saldırgan yerde yatan büyükelçiye 2 el daha ateş açtığı öğrenildi. Sergideki davetliler etrafa kaçışarak kendilerini yerlere attı. Bu sırada seken kurşunlardan da 3 kişi hafif şekilde yaralandı.



SALDIRGAN SALONU BOŞALTTI



Saldırgan Rus Büyükelçi’yi vurduktan sonra elindeki silahıyla birkaç kez hava ateş açarak çevresindekileri kendisinden uzaklaştırdıktan sonra Arapça ve Türkçe konuşarak "Halep’te çocukları öldürdünüz bunun intikamını alacağız" şeklinde açıklamalarda bulundu. Ardından tüm davetlilerin salından çıkmasını isteyen saldırgan, "Benim buradan ancak ölüm çıkar" diye bağırmayı sürdürdü. Sanat merkezindekiler dışarı çıkarken bu arada içeriden birkaç kez daha silah sesi duyuldu.



