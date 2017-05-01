Rus turistler gelmeye başladı

Antalya'nın Kemer İlçesi'nde Rus turist hareketliliği başladı. İlçede sıcak hava ve denizin tadını çıkaran Rus tatilciler, Türkiye'ye çok özlediklerini ve bu yıl çok fazla Rus geleceğini söyledi.



Geçen yıl yaşanan kriz sonrası Rus turist sayısının düşmesiyle ciddi sıkıntı yaşayan Kemer, bu sezon Rus turistleri ağırlamaya başladı. Otellerin Rus tatilcilerle dolmaya başladığı ilçede sıcak hava da etkisini gösterdi. Sıcakla birlikte denize girerek güneşlenen tatilciler, ülkelerindeki dondurucu soğuğun etkisini unuttu.



Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Tümeyn'den tatil için Kemer'deki 5 yıldızlı Fame Residence Otel'e gelen 28 yaşındaki Yuliya Avdeeva ve 29 yaşındaki Andrey Avdeeva çifti, ilk kez Kemer'e geldiklerini ve çok beğendiklerini söyledi. Yulia Avdeeva, "Burada manzara süper. Sibirya'da hava hala soğuk ve böyle manzarayı bulmak imkansız. Burada çok sıcakkanlı insanlar var" dedi.



'TÜRKİYE'YE ÇOK FAZLA RUS TURİST GELECEK'

'İYİ Kİ GELMİŞİZ'



'BİR YIL GELEMEDİK VE ÇOK ÖZLEDİK'