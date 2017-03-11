Rus turistlerin Türkiye ilgisi yüzde 750 arttı

Moskova ile Ankara arasında buzların erimesinin ardından Rus turistlerin Türkiye ’ye ilgisinde rekor artış kaydedildi.

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) ’nin verilerine göre, arama motoru Yandex’te Rusya vatandaşları tarafından şubat ayında yapılan “Türkiye” aramaları, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 750 artış gösterdi. Bu göstergede bir önceki aya göre de yüzde 84 artış oldu.Rusya’da şubat ayında Yandex’te en fazla aranan ikinci destinasyon Tayland oldu. Bu ülkeyi Mısır, Yunanistan ve Kıbrıs izledi.İtalya, Vietnam, Hindistan, İspanya ve Çin de Rusyalı turistler arasıdna en popüler destinasyonlar arasında.