Rusya Vizesi Kalktı mı?

Rusya vizesi hakkında pek çok kez yaşanan bilgi kirliliği ve yanlış bilgilendirmeye istinaden birçok yolcu havalimanların’da mağdur olmaktadır

2015 Senesi kasım ayında yaşanan Rus Jeti düşürme krizi ile beraber Rusya Federasyonu Umuma Mahsus Pasaport ( Bordo Pasaport), Hususi Pasaport (Yeşil Pasaport), Hizmet Pasaportu (Gri Pasaport) sahibi Türk Vatandaşlarına Rusya Vizesi uygulamasına başlamıştır. Rusya Vizesi Hakkında Merak Edilen Tüm Soruları Moskova Merkezli Rusya vizesi danışmanlık şirketi Mikro Vize Türkiye Genel Müdürü Gürkan Erhan’a Sorduk. Rusya Vizesi Kaç Gün Sürmektedir ? Normal Rusya vizesi başvuruları 5 iş günü sürmekte olup ;Ekspres başvuru seçeneğimizi kullanarak 1 İş günü zarfından 15 günlük turistik Rusya vizesi alabilmektesiniz.



Rusya Vizesi Başvurusu İçin Hangi Belgeler Gereklidir ? Rusya vizesi başvurusu için Rusya vizesi bitiş tarihinizden itibaren geçerli pasaportunuz gereklidir. Rusya’ya yapacağınız seyahati belgeleyen otel konaklaması belgesi (Voucher) Rusya’da faaliyet gösteren ve Rusya konsolosluğunun yetki verdiği bir tur operatöründen onaylı olması şarttır. Rusya Federasyonunda Geçerli Seyahat sağlık Sigortanız Rusya’ya giriş ve çıkış tarihlerinizin belirtildiği kesilmiş uçak biletiniz. 2 adet arkası beyaz fonlu biyometrik resim 15 günlük Rusya Turist Vizenizi almanıza yeterli olacaktır. Uzun Süreli Rusya Vizesi Başvuruları Nasıl Yapılabilmektedir?

Rusya Federasyonun’da 30 günden fazla istiyor iseniz Adınıza Düzenlenmiş FMS (Rusya Federal Göçmenlik Ofisi ) onaylı davetiyenizin olması gereklidir.



Rusya Federal göçmenlik ofisi onaylı davetiyeler 90 gün kalışlı aile arkadaş ziyareti olarak düzenlemektedir. Rusya Tır Şöförü veya 1 yıllık Rusya ticari vizeleri için adınıza düzenlenmiş 365 günlük FMS onaylı Rusya ticari vizesi davetiyenizin olması gereklidir. Hangi Tür Pasaportlara Rusya Vizesi Uygulanmaktadır; Yeşil, Bordo ve Gri pasaportlara Rusya’ya seyahat için vize alınması gereklidir. Ufa vizesi, Moskova Vizesi, Kırım Vizesi, Tataristan Vizesi, Saint Petersburg Vizesi Havalimanlarında ve Kapı Girişlerinde Sorun yaşamak istemiyorsanız vize ve vizenizin türünden ve vizenizin üzerine basılan girş şehrinden emin olunuz . Daha Ayrıntılı bilgi için Mikro Vize Ücretsiz Müsteri hattını arayabilirsiniz.