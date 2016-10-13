Rüzgar Çetin kararının gerekçesi açıklandı

Beşiktaş'taki trafik kazasında polis memuru İsmet Fatih Alagöz'ün şehit olmasına, polis memuru Emre Tetik'in ise yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilen Rüzgar Çetin hakkında mahkeme gerekçeli kararını açıkladı

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti, Başkan Erdoğan Şimşek'in muhalefet şerhi koyduğu ve oy çokluğuyla alınan kararının gerekçesini açıkladı. 15 sayfalık gerekçeli kararda, Rüzgar Çetin'in kazadan yaklaşık bir saat dört dakika sonrasında 0,902 promil alkollü olduğunun tespit edildiği belirtildi. Adli tıp kurumu raporlarına göre Çetin'in kaza anında alkol oranının 107 promil civarında olduğunun anlaşıldığı, bu nedenle güvenli bir şekilde araç kullanamayacağının değerlendirildiği ifade edildi.



"GEREKLİ ÖZENİ VE DİKKATİ GÖSTERMEYİP HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ"



Kararda, Rüzgar Çetin'in olay günü 107 promil alkollü olup güvenli bir şekilde araç kullanabilecek durumda olmamasına rağmen hızını ayarlamayarak direksiyon hakimiyetinde gerekli özeni ve dikkati göstermeyip hakimiyetini kaybettiği, üç şeritli yolun sol şeridine geçip şerit ihlali yaptığı ve bu şekilde kazaya sebep olduğu belirtildi.



OLAYDA ASLİ KUSURLU



Sanık Rüzgar Çetin'in sürüş güvenliğini ortadan kaldıracak derecede alkollü olduğu, trafik kurallarını hiçe sayarak polis otosuna çarptığı ve olayda asli kusurlu olduğu, şehit polis İsmet Fatih Alagöz ile mağdur polis Emre Tetik'in kusursuz olduğunun bilirkişi raporlarıyla anlaşıldığı, sanık Çetin'in avukatlarının hizmet aracında emniyet kemeri takmalarının zorunlu olduğu şeklindeki savunmasına ise itibar edilmediği vurgulandı.



DAHA FAZLA TUTUKLU KALMASI MAĞDURİYET



Kararda, Rüzgar Çetin'in tahliyesine ilişkin de değerlendirme yapıldı. Çetin'in 8 ayı aşkın bir süredir tutuklu bulunduğu, tutuklamanın tedbir olup cezalandırma aracı olarak kullanılmaması gerektiğinin evrensel hukuk ilkelerinin gereği olduğu, sanığın kaçma ve saklanma şüphesini oluşturan somut olguların bulunmaması, ceza miktarı ve tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak tutukluluk halinin devamının orantılılık ilkesine aykırı olduğu kaydedildi. Çetin'in cezasının onanması halinde cezaevinde 5 ay 15 gün daha hapis yatacağı, dosyanın İstinaf Mahkemesi'ne gidiş-geliş sürecinin dikkate alındığında daha fazla tutuklu kalmasının mağduriyete sebep vereceğinden tahliyesine karar verildiği anlatıldı.



MAHKEME BAŞKANININ MUHALEFET ŞERHİ



Gerekçeli kararda Mahkeme Başkanı Erdoğan Şimşek'in muhalefet şerhi de yer aldı. Başkan Şimşek, olayın kamu hizmeti yapan şehit polis ile mağdurun görevi esnasında meydana geldiği, kemer takma zorunluluklarının bulunmadığı, kusur yoğunluğu ve olayın oluş şekli dikkate alınarak temel cezanın 10 yıl hapis olarak tayin edilmesi, yarı oranında artırım yapılarak sanığın 15 yıl hapis cezasıyla cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına şeklinde görüşe sahip olduğunu ifade etti.