Saadet Partisi binasına 'evet' pankartı açılınca...

İstanbul Zeytinburnu'nda pankart gerginliği yaşandı. Saadet Partisi'nin bulunduğu binaya dev 'Evet' pankartı asılında, Saadet Parti'si üyeliler duruma müdahale etti.
Olay Zeytinburnu'nda bulunan bir binada meydana geldi. Akşam saatlerinde vinçle Saadet Partisi İl Başkanlığı'nın bulunduğu iş merkezine 'Evet' pankartı asıldı.
Pankartın parti tabelasının hemen altına asılması tepkilere neden oldu. Pankartı gören Saadet Partili üyeler hemen duruma müdahale etti. Vinç görevlisine pankartı indirmesi için tepki gösteren partililer karşısında vinç görevlisi de asılan pankartı indirmek durumunda kaldı.
Partiden açıklama
Olay sonrası Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Birol Aydın, binaya geldi ve bir açıklama yaptı. Partisinden bir kişinin caddeden geçerken pankartı asılırken gördüğünü belirten Aydın, olaya hemen müdahale edildiğini anlattı. Bu yapılanın centilmenliğe de siyasi nezakete de ahlaka da sığmadığını belirten Aydın, "Saadet partisi tabelasının yazısının altına böyle bir girişimde bulunmak böyle bir vinili asmaya teşebbüs etmek bir şeyi ispat ediyor. Bu referandum sürecinde neden 'Evet' denilemeyeceğinin çok önemli bir ispatıdır bu" dedi.