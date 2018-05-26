Saadet Partisi ve MHP kavgası: Vekil adayını bu hale getirdiler

Ankara'da dün gece pankart asan Saadet Partillilerle MHP'li olduğu iddia edilen bir grup arasında kavga çıktı. Sopaların kullanıldığı kavgada Saadet Partisi Ankara Milletvekili Adayı Mehmet Fethi Öztürk ve kardeşi ağır yaralandı

Çankaya ilçesindeki 1071 Malazgirt Bulvarı üzerinde gece yarısı meydana gelen olayda, yol üzerindeki aydınlatma direklerine parti bayrakları asan yaklaşık 20 kişilik Saadet Partili grup ile bölgeye daha sonra gelen ve MHP’li olduğu öne sürülen 80 kişilik grup arasında bayrak asılması nedeniyle tartışma çıktı.

Bir süre münakaşa eden şahısların arasındaki gerginliğin şiddetlenmesi soncu olay, kısa sürede kavgaya dönüştü. 100 kişilik kalabalık grup bulvar üzerinde birbirine girerken, bayrak sopaları da silah olarak kullanıldı. Kavga esnasında kalabalığın içinden havaya ateş açıldığı da iddia edildi.

MİLLETVEKİLİ ADAYI YOĞUN BAKIMDA

Kavgayı gören vatandaşların polise ihbarda bulunmasıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin gruba müdahalede zorluk çekmesi nedeniyle çevik kuvvet birimlerinden destek gönderildi. Güçlükle ayrılan kavgada Saadet Partisi Ankara Milletvekili Adayı Mehmet Fethi Öztürk ve kardeşi ağır yaralandı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Öztürk’ün bilincinin açık olduğu öğrenildi

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, kavgada aldıkları darbeler nedeniyle yerde kalan 2 partilinin yardımına koştu. Şahıslar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından tedavi edilmek üzere ambulanslarla Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavga sırasında küçük çaplı yaralanan şahıslar ise sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Olay mahallini şerit çekerek kapatan polis ekipleri, kavganın taraflarının ifadelerine başvurdu. Partilerin genel merkez binaları ve hastaneler önünde önlem alan ekipler, olayın tekrar etmemesi için alarm durumuna geçti.

VAHİM İDDİA: POLİS HASTANEYE GÖNDERMEDİ

Olayın ardından kavgaya karışanların bir kısmını gözaltına alan polisin içinde Saadet Partisi Ankara Milletvekili Adayı Mehmet Fethi Öztürk’ün olduğu ambulansı durdurduğu ve yaklaşık 20 dakika boyunca hastaneye gitmesini engellediği iddia edildi. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Öztürk’ün kardeşinin yaralı halde ambulansın önünde duran polislere yalvardığı görülüyor. Kendisi de ayakta durmakta zorlanan Öztürk’ün ‘abi’ diye hitap ettiği polislere ambulansın içinde ağabeyinin olduğunu ve durumunun ağır olduğunu anlatıp ‘sizin kardeşiniz aileniz yok mu vebali sizin üzerinizde’ dediği duyuluyor.