Sabah evden çıkanlar, genç kızın cesediyle karşılaştı

Konya 'da yaşayan 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Sıla Karaoğlu, ölü bulundu. Bir sitenin bahçesinde bulunan Karaoğlu'nun cinayet i mi kurban gittiği yoksa intihar mı ettiği araştırılıyor.

Olay Konya'nın Ereğli İlçesi'nde bugün saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Sabah saatlerinde işe gitmek için evinden çıkan bir sitenin sakinleri, yerde kanlar içinde yatan genç kızı gördü. Vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.Yapılan incelemede kızın 13 yaşındaki Sıla Karaoğlu olduğu ve Mithat Paşa Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi olduğu tespit edildi. Karaoğlu'nun cesedi hastaneye kaldırılırken, kızın evinin de o böyleye yakın olduğu belirlendi.Kızın, apartmanın 5. katında bulunan merdiven boşluğundan atlamış olabileceği üzerinde durulurken, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor.