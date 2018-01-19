Sabah saatlerinde korkunç manzara ile karşılaştılar!

Çankırı'da dün sabah saatlerinde dışarıya çıkanlar korkunç bir manzara ile karşılaştı. Afganistan uyruklu bir kişinin cesedi, çayın kenarında asılı bulundu

Sabah saatlerinde korkunç manzara ile karşılaştılar!

Olay dün sabah saatlerinde meydana geldi. Çankırı-Kastamonu karayolu üzerinde bulunan Tatlıçay'ın korkuluk demirlerindeki cesedi görenler durumu hemen polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, 67 yaşındaki Afganistan uyruklu Ghasem Hosseini'yi çayın kenarında bulunan korkuluklarda çamaşır ipi ile asılı halde buldu.


Olay yeri incelemesi sonrası ceset otopsi için morga kaldırılırken, polis ekipleri de olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu öğrenmek için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #çankırı #ölüm
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