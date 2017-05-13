Sabah uyandığında dehşeti yaşadı, balkondan böyle bağırdı

Antalya'da, eşiyle tartışınca bunalıma girdiği ileri sürülen 1 çocuk annesi 25 yaşındaki Esma Edizaslan, elektrik kablosuyla kendisini asarak yaşamına son verdi

Olay, Muratpaşa İlçesi Gençlik Mahallesi 1316 Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı binanın en üst katındaki dairede oturan Esma Edizaslan, iddiaya göre bilinmeyen bir nedenle gece eşi Mehmet Edizaslan'la tartıştı. Bunalıma giren 4 yaşındaki kız çocuk annesi Esma Edizaslan, sabaha karşı çocuk odasının tavanındaki demire elektrik kablosuyla kendini astı.



Mehmet Edizaslan, sabah uyandığında eşini asılı buldu ve balkona çıkarak, "Karım kendini asmış yetişin" diye bağırıp komşularından yardım istedi. Yan binada oturan Gençlik Mahallesi Muhtarı Ömer Kaya'nın haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık görevlileri yaptıkları müdahalede, genç kadının öldüğünü belirledi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Esma Edizaslan'ın cesedi otopsi için Adi Tıp Kurumu morguna gönderildi. Mehmet Edizaslan ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.





