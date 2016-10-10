DAVA SÜRECİ 8 YIL SÜRDÜ



Haber Kaynağı: DHA

Böylece Sadettin Saran'ın, Fenerbahçe'den haksız olarak ihraç edildiği yüce mahkeme tarafından karara bağlanmış oldu. Bu kararla Saran'ın Fenerbahçe'ye üye olarak dönüşü ile ilgili olarak herhangi bir hukuki engel kalmadı.Toplam 8 yıllık bir sürece yayılan davada son olarak Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, Sadettin Saran'ın Fenerbahçe Spor Kulübü üyeliğinden haksız olarak ihraç edildiği yönündeki mahkeme kararını onamış ve onama kararını taraflara tebliğ etmişti. Kulüp avukatları kararın kendilerine tebliğ edilmesinin ardından "karar düzeltme" başvurusunda bulunarak, dava dosyasının tekrar Yargıtay'a gönderilmesini ve Yargıtay'ın Sadettin Saran lehine vermiş olduğu "onama" kararını tekrar gözden geçirmesini talep etmişlerdi. Hukuken son aşama olan karar düzeltme süreci de sonuçlandı ve Yargıtay Saran'ın Fenerbahçe'den haksız ihraç edildiğini son kez karara bağlamış oldu.Sadettin Saran daha önce iki kez davayı kazanmış, ancak Aziz Yıldırım her iki seferde de Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulunmuştu.