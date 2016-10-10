10 Ekim 2016 Pazartesi
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    • Sadettin Saran, 8 yıl süren Fenerbahçe davasını kazandı

    Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Sadettin Saran, 8 yıl süren hukuk mücadelesini kazandı. Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yapmış olduğu Karar Düzeltme talebini reddetti ve Sadettin Saran'ın Fenerbahçe kulüp üyeliğinden haksız olarak ihraç edildiğine karar veren İstanbul Anadolu 16. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararını 30.06.2016 tarihi itibarıyla onadı

    10 Ekim 2016 Pazartesi 14:40
    Sadettin Saran, 8 yıl süren Fenerbahçe davasını kazandı
    Böylece Sadettin Saran'ın, Fenerbahçe'den haksız olarak ihraç edildiği yüce mahkeme tarafından karara bağlanmış oldu. Bu kararla Saran'ın Fenerbahçe'ye üye olarak dönüşü ile ilgili olarak herhangi bir hukuki engel kalmadı.


    DAVA SÜRECİ 8 YIL SÜRDÜ

    Toplam 8 yıllık bir sürece yayılan davada son olarak Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, Sadettin Saran'ın Fenerbahçe Spor Kulübü üyeliğinden haksız olarak ihraç edildiği yönündeki mahkeme kararını onamış ve onama kararını taraflara tebliğ etmişti. Kulüp avukatları kararın kendilerine tebliğ edilmesinin ardından "karar düzeltme" başvurusunda bulunarak, dava dosyasının tekrar Yargıtay'a gönderilmesini ve Yargıtay'ın Sadettin Saran lehine vermiş olduğu "onama" kararını tekrar gözden geçirmesini talep etmişlerdi. Hukuken son aşama olan karar düzeltme süreci de sonuçlandı ve Yargıtay Saran'ın Fenerbahçe'den haksız ihraç edildiğini son kez karara bağlamış oldu.

    Sadettin Saran daha önce iki kez davayı kazanmış, ancak Aziz Yıldırım her iki seferde de Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulunmuştu.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Sadettin Saran, Fenerbahçe

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