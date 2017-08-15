Şahan Gökbakar isyan etti: Mahkeme de şakalaşmak istedi herhalde!

Antalya'da otomobilini üzerlerine sürdüğü köpeklerden birini ezerek öldüren Erhan Kozan'a verilen 1097 TL'lik ceza Şahan Gökbakar'ın tepkisine neden oldu. Gökbakar, bu olayı cinayet olarak nitelendirirken mahkemenin sürücüye şaka yapmış olabileceğini söyledi

Kepez İlçesi'nde güvenlik kameraları ile kaydedilen olay, 17 Temmuz'da meydana geldi. Görüntülerde, Yükseliş Mahallesi'nde 07 JH 433 hafif ticari araçla seyreden sürücü, kasise geldiğinde hızını düşürerek geçtiği görüldü. Sürücü, yolda hiçbir araç olmamasına rağmen aniden aracını yolun sağ tarafından bekleyen bir köpeğin üstüne direksiyonu kırıyor. Bu köpek kaçarak ezilmekten kurtulurken, diğer köpek aracın peşinde koşmaya başlıyor. Bunu fark eden sürücü, sola manevra yapma yerine aracı köpeğin üzerine sürmeye devam ediyor. Başı aracın sağ ön tekerinin altında kalan köpek can verirken sürücü durmadan uzaklaşıyor. Görüntülerin medyada yayınlanması üzerine aracın plakasından kimliği tespit edilerek gözaltına alınan sürücü 39 yaşındaki Erhan Kozan, ifade işlerinin ardından serbest bırakıldı. 3 çocuk babası Erhan Kozan hakkında idari işlem başlatıldı ve 5 bin 199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca cezalandırılması için Antalya Valiliği ile Kepez İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü şikayette bulunuldu. Şikayet ardından Erhan Kozan'a Hayvanları Koruma Kanununa muhalefetten 1097 lira idari para cezası kesildi. Verilen cezayı hayvanseverler az bulup itiraz ederken ünlü oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar da karara tepki gösterdi.



Kişisel Instagram hesabı üzerinden sürücünün fotoğrafını ve kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüsünü paylaşan Gökbakar, olayın bir insanı öldürmekle eşdeğer olduğunu belirterek 'bu bir cinayettir' dedi. Gökbakar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



"Arabasını köpeklerin üzerine sürüp bir tanesinin başının üzerinden geçerek katleden kişi 'şakalaşmak için yaptım' demiş. Mahkeme de kendisine bu cinayeti karşısında 1097 TL ceza vererek şakalaşmak istemiş herhalde. Hayvanları öldürmekle insanları öldürmek arasında bir fark yoktur. İkisi de candır ikisi de cinayettir. Yazıklar olsun."





Gökbakar'ın bu paylaşımı kısa sürede 15 bin takipçisi tarafından beğenildi.





SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİNE EL KONULDU



Antalya'da 07 JH 433 plakalı otomobilini Ünsal Mahallesi 5069 Sokak üzerinde bir köpeğin üzerine sürerek ölümüne neden olan sürücü Erhan Kozan, geçen hafta yakalanarak hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na Muhalefetten işlem yapılmıştı. Hayvanları Koruma Kanununa muhalefetten 1097 lira idari para cezası kesilen Kozan serbest bırakılmış, bu da hayvanseverlerin tepkisini çekmişti.



Hakkındaki adli ve idari işlem süren Erhan Kozan, bugün Antalyla Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince tekrar yakalandı. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'ndaki 'Sürücü belgesi sahibi kişide sağlığı bakımından sürücülüğe engel aşikar bir değişikliğin görülmesi ve tespiti halinde trafik görevlilerince sürücü belgesi geri alınarak, kişinin sağlık kuruluşlarında muayenesi istenir. Sağlık şartları bakımından sürücülüğe engel bir halinin olmadığı veya mevcut olan bu halin daha sonra ortadan kalktığı sağlık raporuyla tespit edildiği takdirde, sürücü belgesi kişiye iade edilir' hükmüne istinaden Kozan'ın sürücü belgesine geçici olarak el konuldu. Kozan, 'tam teşekküllü sağlık raporu aldırılarak, psikolojik değerlendirmeye tabi tutulduktan sonra sürücü olup olamayacağı konusunda rapor verilmesi' amacıyla polis nezaretinde İl Sağlık Müdürlüğü'ne sevk edildi.