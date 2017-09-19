Sahilde dehşet! 5 yaşındaki çocuğu...

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi'nde 5 yaşındaki bir erkek çocuğu bıçaklanarak öldürüldü. Vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olan çocuğun cesedi sahilde bulundu

Sahilde dehşet! 5 yaşındaki çocuğu...

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi'nde 5 yaşındaki bir erkek çocuğu bıçaklanarak öldürüldü.

Cesedi sahilde bulunun çocuğun vücudunda çok sayıda bıçak darbesi bulunduğu, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığı bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bıçaklama #mersin
Önceki Haber
Hukuk mücadelesi verirken hukuk okudu, şimdi avukat!
Sonraki Haber
Sahilde dehşet! 5 yaşındaki çocuğu...
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.