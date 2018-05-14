Sahile 8 ceset vurdu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Karpaz bölgesinde sahile, iki günde, yaşları 25 ile 30 yaşları arasında olan 8 erkek cesedi vurdu. Cesetlerin Suriyeli göçmenlere ait olduğu üzerinde duruluyor

Sahile 8 ceset vurdu
14 Mayıs 2018 Pazartesi 14:01

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün kıyıya 2 erkek cesedinin vurması üzerine harekete geçti. Ekipler, dün ve bugün yaptıkları çalışmalarda bölgede 6 erkek cesedi daha buldu. Toplam 8 erkeğin cesedi bulunurken, sayının artabiliceği belirtildi.

Cesetler üzerinde yapılan incelemelerde, ölümlerin yaklaşık bir hafta önce meydana geldiği belirlendi. Mersin üzerinden yola çıktığı sanılan göçmenlerin hangi tarafa gittikleri belirlenemedi. Suriyeli göçmenlere ait olduğu sanılan cesetler, Gazimağusa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bölgedeki arama çalışmaları sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kıbrıs #göçmen #ceset
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