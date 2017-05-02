Sahte diploma ile öğretmenlik yaptı, kendini bu sözlerle savundu

Trabzon'da sahte diplomayla 19 yıl öğretmenlik yapan ve Başbakanlık tarafından 2005’te 'yılın öğretmeni' seçilen 45 yaşındaki Rukiye G.S. hakkında, 'resmi belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' iddiasıyla 4 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın duruşması yapıldı

Olay, Dernekpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, Mili Eğitim Bakanlığı MEBBİS sistemi üzerinden öğretmenlerin bilgilerinin güncellemesi sırasında ortaya çıktı. İddiaya göre güncelleme yapan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, kendisini 19 yıl önce Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olmuş gibi göstererek öğretmen olan Rukiye G.S.'nin bazı belgeleri üzerinde tarih ve sayı olmadığını belirledi. Bunun üzerine Rukiye G.S.'den 19 yıllık öğretmenlik diploması ve sistemde yer alan bazı belgeler istendi. Getirilen belgeleri inceleyen Dernekpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Rukiye G.S.'ye ait evrakın sahte olduğunu belirledi ve durumu Bakanlığa bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Milli Eğitim Bakanlığı, açığa alarak ihraç ettiği Rukiye G.S. hakkında suç duyurusunda bulundu. Trabzon Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Rukiye G.S, sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



12 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR



Soruşturmanın ardından iddianamesi tamamlanan sahte öğretmen Rukiye G.S. hakkında 'resmi belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' iddiasıyla, 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dernekpazarı Atatürk İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan ve Başbakanlık tarafından 2005’te yılın öğretmeni seçilen ve ödülünü dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinde alan Rukiye G.S., savcılık ifadesinde mezuniyet belgesini 19 yıl önce Ankara’nın Sincan İlçesi’nde İrfan isimli bir kişiden aldığını ve öğretmen olarak işe başladığını anlattı.



'BU OLAY BENİM BUNCA YILLIK SIRRIMDI'



Yaşanan olayın kendisinde sır olduğunu ve ilk olarak Erzurum’da göreve başladığını anlatan 4 çocuk annesi Rukiye G.S. ifadesinde, "20 yılı doldurunca emekliliğe hak kazanacaktım. Çok pişmanım. Devleti zarara uğratmadım. Çok çalıştım. Rapor kullanmadım. Sicilim başarılarla doludur. Benim 19 senelik emeklerim ne olacak? Mesleğe atanıp göreve başladıktan sonra bu işin duyulması konusunda çok korktum. Meslek hayatımda çok başarılı oldum. Bu olay benim bunca yıllık sırrımdı. Ama çok sıkıntısını yaşadım. Kalp hastası oldum. Bu olay ortaya çıktından sonra kalp hastalığı nedeniyle tedavi gördüm. Ömür boyu ritim bozukluğu ilacı kullanacağım" dedi.



AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDE YARGILANIYOR



Trabzon 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanmasına devam dilen Rukiye G.S. duruşmaya katılmadı. Sanık avukatı Ali Sürmen, zarar konusunda kurumun beyanlarını kabul etmediklerini, belirtilen zararların gerçek zarar olmadığını ve müvekkilinin kurumdan aldığı paralar karşılığında da hizmet verdiğini belirtti. Duruşmada savunmasını sürdüren avukat Sürmen, "Müvekkilim kurumdan almış olduğu paralar karşılığında hizmet vermiştir. Eğer bu hizmeti kabul etmeyip alınan maaşı gerçek zarar olarak kabul edersek, öğrencilerin de bu hizmet karşılığında almış oldukları diplomaların da iptal olması gerekir" dedi.



BAKANLIK DURUŞMAYA MÜDAHİL OLDU



Duruşmada Milli Eğitim Bakanlığı vekili avukat Elmas Turhan ise Bakanlığın davaya katılma talepleri olduğunu ifade ederek sanık Rukiye G. S.'nin cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, iddianame tarihinden geriye dönük süre içerisinde iddia edilen dolandırıcılık suçu nedeniyle oluşmuş zararın tespit edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.