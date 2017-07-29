Sahte estetik uzmanına iki dava daha!

Adana'da dudak dolgusu ve botoks yaptığı, 1'i erkek, 4 kişinin hastanelik olması nedeniyle 5 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan 34 yaşındaki Soner Gülnaz hakkında 2 dava daha açıldı. Kendisini internetten 'Estetik uzmanı doktor' olarak tanıtan Gülnaz hakkında yeni açılan 'dolandırıcılık' ve taksirle yaralama' davalarında 12 yıla kadar hapis isteniyor

Soner G. hakkında ilk olarak, dudak dolgusu yaptığı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde hemşire, 22 yaşındaki Merve Keleş, 30 yaşındaki Z.U., alnına botoks işlemi yapılan 33 yaşındaki Güllü Sel ile ve eşi, 39 yaşındaki Celal Sel'in şikayetleri üzerine dava açıldı.



Soner Gülmaz, Adana 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a Muhalefet' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaya başlandı. Bu davalar devam ederken, hemşire Merve Keleş ve Z.U.'nun uzlaşmayı kabul etmemesi üzerine 'Dolandırıcılık' ve 'taksirle yaralama' suçlarını kapsayan 2 iddianame daha hazırlanarak dosyalar, Adana 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme dolandırıcılıktan 10, taksirle yaralamadan 2 olmak üzere toplam 12 yıl hapis cezası istenen yeni iddianameleri kabul ederek, devam eden dava ile birleştirdi.



İddianamelerde 'sanığın kendisini medikal estetik uzmanı olarak tanıtıp hileli hareketlerle müştekilerden haksız menfaat temin ederek dolandırıcılık suçunu işlediği, yaptığı usulsüz dudak dolgularıyla da yaralanmalarına neden olduğu' yer aldı. Soner G. hakkında son açılan davalarla birlikte toplam 17 yıla kadar hapis isteniyor.