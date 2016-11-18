Sahte MİT elemanı, husumetlisini FETÖ'cü diye ihbar etti

Sakarya Valiliği'ne FETÖ'cü ihbarında bulunan bir kişinin yaptığı oyun ortaya çıktı

Sakarya'ya bir kişi Milli İstihbarat Teşkilatı'nın adını kullanarak Sakarya Valiliği'ne bir ihbarda bulundu. İhbarında bir kişinin FETÖ'cü olduğunu belirten kişi araştırıldığında gerçek ortaya çıktı.



Kendini MİT elemanı olarak tanıtan kişinin aslında pazar esnafı olduğu belilendi. Üzerinden sahte MİT kimliği de çıkan kişinin, şikayet ettiği şahıs ile aralarında husumet olduğu öğrenildi.



Sakarya Valiliği'ne gelen bir ihbar mektubunda, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli bir kişinin FETÖ üyesi olduğu iddia edildi. Mektupta MİT'in ismi ve logosu da kullanıldı. Bunun sahte olduğunu belirleyen valilik de durumu Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirdi.



Savcılık da konuyla ilgili inceleme başlattı. İhbar mektubunun gönderildiği PTT Şubesi'nin kameraları incelendi. İncelemede mektubu 34 yaşındaki L.A.'nın gönderdiği tespit edildi. Gözaltına alınan L.A.'nın pazar yerlerinde esnaflık yaptığı öğrenildi. Üzerinde sahte MİT kimliği bulunan L.A.'nın daha önce de MİT'e başvurduğu ancak kabul edilmediği öğrenildi.



L.A.'nin ihbar ettiği kişi ile aralarında husumet olduğu da öğrenildi. L.A. sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.





