Sahte öğretmen, 19 yıl görev yaptı!

Sahte öğretmen vakalarına bir yenisi daha eklendi. Binlerce öğretmen atama beklerken, bir kişinin 19 yıl boyunca sahte öğretmenlik yaptığı ortaya çıktı

Alınan bilgiye göre Yusuf B., Rize Meslek Yüksekokulu'nu kazandı. Bir yıl burada okuyan Yusuf B., daha sonra okulu bıraktı. Daha sonra Trabzon'a giden Yusuf B., burada iki yıl boyunca bir işte çalıştı.



Yusuf B., daha sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun olan bir kişinin diplomasını aldı ve fotokopisini çekti. Daha sonra da diplomadaki ismi silerek kendi adını yazdı ve diplomayı bilgisayarda yeniden düzenledi.



Bu diploma ile öğretmenlik başvurusu yapan Yusuf B., Tekirdağ'ın Hayrabolu İlçesi'ndeki bir okulda Türkçe öğretmeni olarak görev yapmaya başladı. 4 yıl burada görev yapan Yusuf B., daha sonra da Giresun'da 9 yıl, Bulancak'ta da 3 yıl öğretmenlik yaptı.



Son olarak memleketi Trabzon'a geri dönen Yusuf B, burada da Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 1.5 yıl boyunca öğretmenlik yaptı. Bu süre sonunda Yusuf B.'nin diplomasının sahte olduğu anlaşıldı. Yusuf B., hakkında Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü suç duyurusunda bulunurken, Yusuf B. de pişman olduğunu söyledi.



Alınan bilgiye göre Yusuf B. hakkında sahtecilik ve dolandırıcılık soruşturması açıldı.





