Sahte plakaya trafikten men cezası geliyor!

Başka bir araca tescilli veya sahte plakayı takan veya kullananlara 5 bin lira idari ceza verilecek ve araç trafikten men edilecek - Tescilli aracı plakasız kullanan sürücülere bin 698 lira ceza verilecek ve tescil plakası takılıncaya kadar araç trafiğe çıkamayacak

676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Karayolları Trafik Kanunu'nun 23 ve 131’inci maddelerinde yapılan değişiklik doğrultusunda, hırsızlık, kaçakçılık, kapkaç ve terör olaylarında kullanıldığı değerlendirilen sahte ve ikiz plakalar ile bu plakaları basan ve dağıtanlar, polis tarafından mercek altına alındı.



Söz konusu kanun değişikliklerinin vatandaşa doğru bir şekilde anlatılması ve vatandaşların bilgilendirilmesi için 15 bin afiş ve 150 bin broşür basıldı.

İçişleri Bakanlığının koordinesinde Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından bastırılan afiş ve broşürlerin yarısı 5 Aralık 2016 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığına teslim edilirken, diğer yarısı ise İl Jandarma Komutanlıklarına gönderildi.



Vatandaşlara en kısa sürede dağıtılacağı öğrenilen afiş ve broşürlerde, 29 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 676 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmümde Kararname ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikler yer alıyor.



5 BİN LİRA İDARİ CEZA



Afiş ve broşürlerde yer alan duyuruda, araç tescil belgesini araçta bulundurmayan veya tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında farklı bir yere takan sürücülere 92 lira idari ceza verileceği, araç bilgileri doğrulanıncaya ve plaka uygun yere takılıncaya kadar aracın trafikten men edileceği ifade edildi.

Yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takan, öngörülen sayıda plaka takmayan ya da farklı okunmasına veya okunamamasına neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapan araç sahibine 412 lira idari ceza verileceği, plakanın uygun duruma getirilmesi için 7 gün süre tanınacağı ve bu süre sonunda tescil plakalarını uygun duruma getirmeyenlere 844 lira idari ceza uygulanacağı ve tescil plakası uygun duruma getirilinceye kadar aracın trafikten men edileceği belirtildi.



Tescilli aracı plakasız kullanan sürücüye bin 698 lira idari ceza verileceği ve tescil plakası takılıncaya kadar aracın trafikten men edileceği bildirildi.



Başka bir araca tescilli veya sahte plakayı takan veya kullananlara 5 bin lira idari cezası verileceği ve aracın trafikten men edileceği, ayrıca bu kişi ya da kişilerin Türk Ceza Kanununun 204'üncü maddesiyle düzenlenen "Resmi Belgede Sahtecilik" hükümlerine göre cezalandırılacağı kaydedildi.



YETKİSİ OLMADIĞI HALDE TESCİL PLAKASI BASANA...



Yetkisi olmadığı halde tescil plakası basımını ve dağıtımını yapanlara da KHK’nın 21'inci maddesi ile 2918 sayılı kanunun 131'inci maddesine eklenen

fıkraya göre, 10 bin lira idari ceza verilecek.



Ayrıca bu kişiler, Türk Ceza Kanunu'nun 204'üncü maddesinde yer alan "Resmi Belgede Sahtecilik" hükümlerine göre cezalandırılacak.