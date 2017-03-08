Sahte rakı can aldı

Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde sahte rakı içen 45 yaşındaki Teoman Önal, zehirlenerek öldü

Hürriyet Mahallesi'ndeki evinde 25 Şubat'ta fenalaşarak hastaneye kaldırılan Teoman Önal alkol zehirlenmesi teşhisi ile tedaviye alındı. Ancak yapılan müdahaleye karşın yaşamını yitirdi. Önal'ın rahatsızlanmadan önce içtiği içkide ise yüksek oranda metil alkol çıktı.



Önal'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.