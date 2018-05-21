Sahurda anne ve babasını öldürdü, cesetleri halıya sardı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Mehmet Uçar (27), tartıştığı annesi Nezihe Uçar (64) ve babası Ali Uçar'ı (61) boğazlarından bıçaklayarak öldürüp cesetlerle bir gün geçirdi

Olay, dün sahur vakti ilçeye bağlı Sulumağara Mahallesi'ndeki 2 katlı evin üst katında meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul'da işçi olarak çalışan ve 10 gün önce eve gelen Mehmet Uçar, çiftçilikle uğraşan babası ve annesiyle sahur saatinde bilinmeyen nedenle tartıştı. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Uçar, eline geçirdiği bıçakla anne ve babasına saldırdı. Babasını oturma odasında, annesini ise mutfakta sahur hazırlığı yaparken boğazlarından bıçaklayan Uçar, daha sonra anne ve babasının cesedini halıya sararak geceyi evde cesetlerle geçirdi. İftar saatinde yemek getiren komşuları, evin bahçesinde gördükleri Uçar'a anne ve babasını hiç görmediklerini sordu. Uçar'ın "Onlar çok iyi bir yerde" diye cevap vermesi üzerine şüphelenen komşuları, Ali Uçar'ın mahalle muhtarı olan ağabeyi Ramazan Uçar'a durumu haber verdi. Amcasının eve geldiğini gören Uçar, babasına ait olan 31 KEK 35 plakalı otomobile binerek kaçtı. Amca Uçar'ın ihbarıyla olay yerine gelen Jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken çilingir yardımıyla kapısını açtıkları evde cesetlerle karşılaştı. Olayı öğrenen çiftin yakınları sinir krizleri geçirirken, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cesetler, İslahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Uçar ise Jandarmanın çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.