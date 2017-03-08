Sakallı erkekler daha çekici!

Son zamanlarda siyaset ve ünlüler dünyasında yaygınlaşan sakal modasının nedeni anlaşıldı. Yeni bir araştırmaya göre, kadın lar sakallı erkekleri tercih ediyor. Sakal, erkeğin çekiciliğini arttırıyor.

8 BİN 520 KADIN KARAR VERDİ

KISA İLİŞKİLER İÇİN KİRLİ SAKALLILAR TERCİH EDİLİYOR

Erkekleri yakından ilgilendiren araştırma Avustralya'nın Queensland Üniversitesi Psikoloji Okulu'nda yapıldı. Uzman Klinik Psikolog Mehmet Başkak, araştırmanın detayları hakkında şu bilgileri verdi:“Bir erkeği bir kadına cazip kılan şey, araştırmacıların yıllardır aynı fikirde olmadığı bir sorudur. Araştırmacılar, kısa ve uzun vadeli ilişkiler açısından, sakalların bir erkeğin cazibesini nasıl etkilediğini araştırmaya koyuldular.Temiz tıraşlı, hafif kirli sakallı (5 günlük), kirli sakallı (10 günlük) ve tam sakallı (en az 4 haftalık traşlanmamış sakal) olmak üzere sakalın üç aşamasında olan 36 kişinin fotoğrafları çekildi.Buna ek olarak, çeşitli uzunluktaki sakala sahip olan bu erkeklerin 16'sının fotoğrafları fotoşopla daha erkeksi veya dişil görünecek şekilde değiştirildi.Araştırmacılar, 8 bin 520 kadından normal ve fotoşoplanmış fotoğrafları incelemelerini ve her bir erkeğin genel olarak ne kadar cazip olduğunu düşündüklerini, kısa ve uzun vadeli ilişkiler için ne kadar cazip olduklarını sordular."Kısa vadeli çekicilik" durumu, katılımcıların kısa vadeli bir ilişki içinde cazip olacak kişi türünü düşünürken erkekleri değerlendirmesini istediler."Uzun vadeli çekicilik" durumu, katılımcılardan uzun vadeli bir ilişki içinde cazip olacak kişiyi hayal etmelerini istedi. Bu tür bir ilişkiye örnek olarak, evine taşınacağın, beraber yaşamaya başlayacağın ve belli bir noktada evlenmek isteyebileceğin biri" diye katılımcılara ek bilgi verdiler.Genel olarak, tıraşlı erkekler arasında erkeksi yüzler en az çekici düşünülmüş ve ardından da kadınsı yüzler bu sıralamayı izlemiştir. Üzerinde düzeltme yapılmayan yüzler en çekici olarak değerlendirildi.Sakalların çekicilik yargısı üzerine etkilerini değerlendiren ekip, hafif sakallı erkeklerin, tam sakallı ve tıraş olmuş erkeklerle karşılaştırıldığında en çekici olduklarını keşfetti.Bununla birlikte, ilişkilere geldiğinde, araştırmacılar, kısa süreli ilişkiler için hafif kirli sakallı ve kirli sakallılar en çekici görülürken, kadınlar tam sakallı erkekleri uzun vadeli ilişkiler için en çekici olarak nitelendirdiler.Sakallar fazla dişil veya çekici olmayan özelliklerini maskelediği için de erkekte cazibeyi artırıyor.Bulgular, sakallı olmanın cazip olduğunu gösteriyor. Siz de bu haberi okuduktan sonar traş olmaya mola vermek isteyebilirsiniz.”