Sakar Geçidi'nde kaza: 6'sı çocuk 20 yaralı

Muğla'da, Sakar Geçidi'nde yokuş aşağı inerken freni boşaldığı ileri sürülen minibüs yan yattı, 6'sı çocuk 20 kişi yaralandı. Kaza, geçen yıl aynı geçitte 1 kilometre ilerde meydana gelen 24 kişinin yaşamını yitirdiği midibüs kazasını akıllara getirdi

Sakar Geçidi'nde kaza: 6'sı çocuk 20 yaralı
01 Temmuz 2018 Pazar 15:29

Kaza, bugün saat 06.30 sıralarında Sakartepe Geçidi'nde meydana geldi. Denizli'deki bir tekstil fabrikasında çalışan işçiler ve ailelerini günübirlik tatil için Muğla'nın Marmaris ilçesine götürmek üzere yola çıkan Göksel Arslan (41) yönetimindeki 20 V 0032 plakalı minibüsün, yokuş inerken, iddiaya göre freni boşaldı. Arslan, minibüsün hızını kesip, durdurabilmek için önce yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle ters yöne dönen minibüs, yolun sağındaki trafik levhanalarına çarparak yan yattı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma, polis, trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaçış rampasına 500 metre kala meydana gelen kazada yaralanan 6'sı çocuk 20 kişi, Menteşe, Marmaris ve Köyceğiz'deki hastanelere kaldırıldı.

Geçen yıl Mayıs ayında, Sakar Geçidi'nde kontrolden çıkıp alt yola savrulan tur midibüsünün otomobilin üzerine düşmesi sonucu 24 kişi hayatını kaybetmişti.


Kaynak: DHA
Önceki Haber
Yürüyemez dediler, şampiyon oldu
Sonraki Haber
YKS'ye giderken geçirdiği kazada bacağı kırıldı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.