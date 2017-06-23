Saldırgandan sonra babası da saçmaladı: Kız kısacık şort giymiş!

Şort giydiği için minibüste üniversiteli Asena Melisa Sağlam’ı darp eden Ercan Kızılateş'in babası genç kızı suçladı: “Kız kısacık şort giymiş. Doğru bulmuyorum”

İstanbul Pendik’te 14 Haziran’da minibüse şortla binen Gelişim Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Asena Melisa Sağlam, “Bu ne biçim kıyafet? Ramazanda böyle giyilir mi? Allah’a da mı saygın yok?” diye bağırıp hakaretler eden bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı.



Saldırgan minibüsten inip kaçarken, genç kız karakola giderek darp raporu alıp, şikâyetçi oldu. Sağlam’ın teşhis ettiği ve 17 Haziran’da yakalanan saldırgan Ercan Kızılateş, bu suçtan savcılık talimatıyla serbest kaldı. Ancak Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi’nden “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olması sebebiyle tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderildi.



SAVCIDAN 4 SUÇLAMA



‘ONUN ANNESİ-BABASI YOK MU?’



BİR DE ŞİKÂYETÇİ OLDULAR

Sağlam’ı darp eden ve başka suçtan tutuklu bulunan 31 yaşındaki Kızılateş hakkında, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama”, “hakaret” ve “kasten yaralama” suçundan önceki gün gözaltı kararı verdi. Karar kapsamında dün sabah saatlerinde tutuklu bulunduğu cezaevinden adliyeye götürülen Kızılateş, suçlamaları reddetti. Emniyette verdiği ifadesini tekrarlayan Kızılateş’i, savcılık 4 suçtan tutuklama istemiyle Anadolu 5. Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk etti.Adliye koridorunda gazetecilere konuşan Kızılateş, “Darp ettiğim doğru değil, yalan. Ben de davamın arkasındayım. O da bana saldırdı. Kendini bilen kadına saygım var” dedi.Kızılateş’ın hâkimlikteki sorgusunda şunları dediği öğrenildi: “Ramazan ayı mübarek ay olduğu için düzgün giyinmesini söyledim. Sadece iyi niyetle bir söz söyledim. Kısa şort giymişti. Kendisi de ‘Bakma o zaman’ dedi. Sonra elimin tersi ile giderken yüzüne doğru hafif bir şekilde vurdum. Tokat atmadan önce bana hakaret etti. Önce müdahale etmedim ancak sonra gururuma yediremedim, elimin tersiyle hafifçe vurdum.” Hâkimlik, Kızılateş’in tutuklama talebinin reddine karar verdi. Suçun “basit yaralama” kapsamında kalma ihtimali olduğu gerekçesiyle tutukluluk tedbirinin bu aşamada orantısız kalacağını belirten hâkimlik, tutuklama talebiyle sevk edildiği suçlar yönünden saldırganın serbest bırakılmasına karar verdSaldırgan Ercan Kızılateş’in serbest bırakılmasına hemen itiraz etti. İtirazı değerlendiren nöbetçi sulh ceza hâkimliği, Kızılateş hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama”, “hakaret”, “kasten yaralama” ve “inanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” suçlarından tutuklama kararı verdi. Hâkimlik, Kızılateş’in “tanıklar ile mağdur üzerinde baskı kurması ihtimali” ve “kaçma şüphesi” bulunduğunu da gerekçesine ekledi.Pendik’te yaşayan Ercan Kızılateş’in babası Halil Kızılateş de darp olayıyla ilgili HABERTÜRK’e konuştu. Pendik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nden emekli olan 61 yaşındaki baba, şunları söyledi:“Biz burada eşim Elif ve diğer oğlumla beraber yaşıyoruz. O gün oğlum oruçluymuş. Çok iyi niyetli biridir. Mahallede de herkes sever. Dolmuşta kadın küfür edince o da elinin tersiyle vurmuş. Ama o kız da gitmiş kısacık şort giymiş. Onun annesi babası yok mu? Öyle giyinmesini doğru bulmuyorum. Kız sonra gidip darp raporu alınca olay buralara kadar geldi. ‘Vergi Kanunu’na muhalefet’ suçu varmış. Polisler almaya geldiğinde öğrendim. Önceki gün bilmediğim 2-3 kişi evimizi taşlamaya kalktı.”Şüpheli Ercan Kızılateş ve sosyal medya üzerinden ailesine hakaret ettiği iddiasıyla kız kardeşi Bircan Kızılateş, Asena Melisa Sağlam’dan şikâyetçi oldu. Savcılık, Sağlam hakkında “hakaret”, “sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret” suçundan soruşturma başlattı. Sağlam, adliyeye giderek ifade verdi. (Habertürk)