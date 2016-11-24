Saldırılara rağmen kendilerini terk etmeyen öğretmenleri için fidan diktiler

Şırnak'ın İdil İlçesi'ndeki Anadolu Lisesi Öğrencileri, patlamalara ve terör saldırılarına rağmen kendilerini terk etmeyen öğretmenleri için anlamlı Öğretmenler Günü kutlaması yaptı. Öğrenciler, 38 öğretmen için okul bahçesine 38 fidan dikerek Öğretmenler Günü'nü kutladı. Yapılan sürprizden çok duygulanan öğretmenler, öğrencilerine teşekkür etti

İdil'in Turgut Özal Mahallesi'nde bulunan ve PKK'lılar tarafından 2 kez ateşe verilen İdil Anadolu Lisesinde eğitim- öğretim gören 700 Öğrenci, 24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle okulda görev yapan toplam 38 öğretmene sürpriz Öğretmenler Günü programı düzenledi. Geçen eğitim öğretim döneminde hendek-barikat operasyonları, çatışmalar, yollara döşenen patlayıcılar ve okulun defalarca saldırıya uğrayıp sokağa çıkma yasağı ile birlikte yaklaşık 4 ay kapalı kalmasına rağmen öğretmenlerin kendilerini terk etmediğini belirten öğrenciler, öğretmenleri için okulun bahçesine 38 fidan dikti. Okulda düzenlenen etkinlikte, öğrenciler öğretmenler günü için yazdıkları şiirleri okudu, müzik gösterisi sunuldu ardından öğretmenleri için bahçeye diktikleri 38 fidan için hazırladıkları sertifikaları öğretmenlerine verdiler. Öğrencilerin kendileri için birer fidan dikmesinden duygulanan öğretmenler dikilen fidanları öğrencileri ile birlikte suladı.



ÇATIŞMALARA RAĞMEN HİÇBİRİ GİTMEDİ



Lise 12'inci sınıf öğrencilerinden Ali Ay, geçen eğitim ve öğretim yılında çok zor dönemlerden geçtiklerini belirterek şunları söyledi:



"Olaylar oldu, İdil kapandı. Yeri geldi hendeklerin üzerinden atlayan öğretmenlerimiz bizi asla yalnız bırakmadı. Geçen eğitim döneminde okulumuz yıkılmıştı. Cam, pencere, sıralar, sandalyeler, tahtalar kullanılamaz hale gelmişti. Ama buna rağmen çatışmalardan dolayı giden öğretmenimiz olmadı. Biz de öğretmenlerimize sevgimizi göstermek için böyle bir organizasyon düzenledik. Hocalarımızı çok seviyoruz, en sıkıntılı durumlarda bizim yanımızda oldular."



İdil Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Deniz Balur ise, "Adeta biz savaştan geçtik diyebiliriz. Kötü olaylar oldu. Ama, öğretmenlerimiz bizi ve okulumuzu korumak için büyük şeyler yaptılar. Bize bir harf öğretmek için nice terler döktüler, iyi ki bizim öğretmenimiz oldular" diyerek öğretmenlerine olan sevgi ve saygısını dile getirdi.

