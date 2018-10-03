Saldırıya uğrayan doktordan acı haber!

Bahçelievler'de hastası tarafından silahla vurularak ağır yaralanan psikiyatri uzmanı Dr Fikret Hacıosman'ın hayatını kaybettiği açıklandı

Saldırıya uğrayan doktordan acı haber!
03 Ekim 2018 Çarşamba 10:58

Medicana Bahçelievler Hastanesi'nden yapılan açıklama şöyle: 2 Ekim 2018 tarihinde tedavi ettiği hastası tarafından ateşli silahla saldırıya uğrayan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir.

Yaşanan saldırı sonrasında ameliyata alınan ve tedavisi titizlikle takip edilen doktorumuz Fikret Hacıosman; yaşamsal fonksiyonlarının geri döndürülememesi nedeniyle saat 21.55'te vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.

3 Ekim Çarşamba günü saat 12.00'de, Medicana Bahçelievler Hastanesi önünde ve tüm Türkiye'deki Medicana Hastanelerinde eş zamanlı Dr. Fikret Hacıosman anısına bir tören düzenlenecek ve basın açıklaması yapılacaktır.  


Kaynak: DHA
Etiketler; #bahçelievler #doktor #doktor saldırı
Önceki Haber
Ünlü oyuncu yoğun bakımda
Sonraki Haber
İzmir'de en çok zamlanan ürün...
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.