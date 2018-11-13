Saldırıya uğrayan sendika başkanı öldü!

Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan, Sakarya'da bulunan bir lastik fabrikasına ziyarete gittiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Karacan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Saldırıya uğrayan sendika başkanı öldü!
13 Kasım 2018 Salı 13:51

DİSK'e bağlı Lastik-İş Sendikası'nın Genel Başkanı Abdullah Karacan, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan bir lastik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı silahla vurularak ağır yaralandı. Karacan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.00 sıralarında Arifiye ilçesinde bulunan bir lastik fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karacan ve bir kişi henüz belirlenemeyen sebepten dolayı silahla vuruldu. Yaşanan olay sonrasında sendika başkanı ağır yaralandı.Ağır yaralanan Abdullah Karacan ve yaralanan kişi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Abdullah Karacan'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #sendika #sendika başkanı ölüm #silahlı saldırı
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