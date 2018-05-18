Salon Takımlarında Öne Çıkan Trendler

Salon takımları evlerin en çok kullanılan ortak alanlarından birisi olan salon ya da oturma odalarının baş tacıdır. İyi bir salon takımı seçtiğiniz zaman bu seçim bütün yaşam kalitenize yansır. Salon takımı seçerken sezonun öne çıkan trendlerini göz önünde bulundururken aynı zamanda ihtiyaçlarınızı ve beklentilerinizi de doğru analiz etmelisiniz.

Salon takımları evlerin en çok kullanılan ortak alanlarından birisi olan salon ya da oturma odalarının baş tacıdır. İyi bir salon takımı seçtiğiniz zaman bu seçim bütün yaşam kalitenize yansır. Salon takımı seçerken sezonun öne çıkan trendlerini göz önünde bulundururken aynı zamanda ihtiyaçlarınızı ve beklentilerinizi de doğru analiz etmelisiniz.

Pastel Tonlar, Canlı Renkler

Salon takımlarında artık öne çıkan trendlerden birisi de renklerin enerjisi olarak dikkat çekiyor. Pastel tonlar her zaman olduğu gibi yine dekorasyonda popüler olmayı başarırken yeni trendler arasında enerjisi ile göz kırpan neon tonlar ve canlı renkler salonların çok daha eğlenceli ve keyifli alanlara dönüşmesini sağlıyor. Pastel tonların ağırlıklı olduğu salon takımı döşemelerini tercih ederseniz tek yapmanı gereken kullandığınız renklerin daha canlı olan tonlarını yastık gibi ufak aksesuarlarda tercih etmek olacak. Eğer zaten döşemelik kumaş seçiminde canlı renkleri tercih ettiyseniz tamamlayıcı olarak sakin ve güçlü renklere ihtiyaç duyacaksınız. Lacivert, siyah, orman yeşili gibi renkler canlı renkleri başarılı bir şekilde tamamlarken aynı zamanda güçlü etkileri ile ortamın göz yorucu olmasına engel olurlar.

Doğadan Gelen Detaylar

Salon takımı seçerken doğal detayların ön planda olmasına özen gösterin. Doğal malzeme ve detay kullanımı birkaç yıldır oldukça popüler. Bu akımın uzun bir süre daha dekorasyonda ön planda olması ise beklenen bir durum. Ahşap, metal, cam ve mermer son dönemlerde salon takımı tasarımları başta olmak üzere pek çok mobilyada en doğal halleri ile tercih ediliyor. İşlenmemiş ve cilalanmamış ahşap; işlemden geçmemiş mermer, doğal metal renginin korunması oldukça popüler bir trend olduğu için siz de salon takımı seçerken bu doğal malzemelerin ön plana çıktığı tasarımları rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

Klasikten Şaşmayın

Klasik salon takımı seçmek size uzun vadede kazanç sağlar. Klasik tarz her zaman popülerdir ve uzun yıllar daha popüler kalmaya devam edecektir. Avangart, minimal ya da retro mobilyaları gördüğünüz zaman beğenebilirsiniz ve bunlar sizin tarzınızı yansıtan parçalar olabilir. Salon takımı seçiminiz belirli bir tarz ekseninde olursa dekorasyon değiştirmek istediğiniz zaman tüm eşyalarınızı yenilemeniz gerekir. Sade, klasik ve çok detayı olmayan salon takımı modelleri dilediğiniz zaman farklı tarzlarda dekorasyonlarda kullanabileceğiniz parçalar olduğu için size uzun süreli kullanım imkanı sunar. Klasik salon takımı denildiği zaman aklınıza gelen oymalı, taşlı ve desenli tasarımları getirmeyin. Döşemesi değişebilen, iskeletinde detay ve işleme bulunmayan sade takımlar uzun yıllar kullanabileceğiniz parçalardır.

İşlevsel Mobilyalar

Dünyanın pek çok ülkesinde uzun yıllardır devam eden küçük yaşam alanı trendi son birkaç yıldır ülkemize de uğradı. Eskiden kolayca bulunan geniş evler yerini yüksek katlı, küçük evlere bırakırken mobilya trendleri de küçük evlere göre şekillenmeye başladı. Birden fazla kullanımı olan salon takımı parçaları eğer eviniz küçükse ya da kirada oturuyorsanız size büyük bir konfor sağlar. Kolçakları sehpa olarak tasarlanan bir koltuk, açılınca yemek masasına dönüşen bir orta sehpa, yatak olabilen koltuklar ya da depolama alanı sunan koltuklar salon takımınızın bir parçası olduğu zaman daha düzenli ve konforlu bir alana sahip olabilirsiniz.

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