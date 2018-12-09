Şampiyon dansçının şoke eden ölümünde intihar iddiası

Adana'da balkondan düşerek hayatını kaybeden dans şampiyonunun intihar ettiği ortaya iddia edildi. Demir'in cenazesini Bodrum'dan gelecek olan babasının alacağı öğrenildi. Gencin arkadaşları da Adli Tıp önünde beklemeye devam ediyor

Şampiyon dansçının şoke eden ölümünde intihar iddiası
09 Aralık 2018 Pazar 14:08

Alınan bilgiye göre, saat 06.00 sıralarında Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Damar Arıkoğlu Bulvarı'ndaki bir apartmanın 4'ünce katından beton zemine düşen Türkiye Salsa Şampiyonası'nı 4 kez kazanan, ABD'deki Dünya Latin Dansları Şampiyonası'nda üçüncü olan Cem Demir'in ölümüyle ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.

'İNTİHAR' İDDİASI

Yapılan otopsinin ardından arkadaşları, dansçı Cem Demir’in cenazesini almak için morga geldi. Arkadaşları, Demir’in 2 yıl önce annesini kanserden kaybettiğini, bu nedenle bunalımda olduğunu ve ekonomik sıkıntı yaşadığını söyledi.

Cem Demir’in, olay öncesi kendilerine "Baba parasıyla geçinmek gururuma dokunuyor. Babama iyi bakın" dedikten sonra "Hava alacağım" diyerek balkona çıktığını, buradan da atladığını dile getiren arkadaşları, morg önünde gözyaşı döktü. Cem Demir’in cenazesinin, Bodrum’dan gelecek babasına teslim edileceği belirtildi.

CENAZESİ BABASINA TESLİM EDİLECEK

Demir'in Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsisi tamamlandı. Demir'in arkadaşları Adli Tıp önünde hüzünlü bekleyişlerini sürdürüyor. Demir'in cenazesi, Bodrum'dan uçakla gelecek olan babasına teslim edilecek.


Kaynak: DHA
Etiketler; #şampiyon #dansçı #ölüm #intihar
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