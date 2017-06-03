Şampiyonluk kutlamalarında acı olay: 2 yaralı

Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamalarında bir kaza meydana geldi. Kazada 2 kişi ağır yaralandı

Beşiktaş’ın galibiyet kutlamaları için kiraladıkları yat ile Kabataş’tan açılan üniversiteden arkadaş 8 taraftar, futbolcuların bulunduğu yata yaklaştıkları sırada, bir taraftar teknesi ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile yere kapaklanan 31 yaşındaki Samet Bakan’ın bacakları kopma noktasında kırıldı. Eşi Kerem Gürel ile kutlamaya katılan 30 yaşındaki Özlem Ger Gürel’in de bacakları kırıldı. Şoku atlatan taraftarlar, hemen yerdeki ağır yaralı arkadaşlarına yardıma koştu. Kaptan Ortaköy İskelesi’ne yanaştı. Buradan yaralılardan Özlem Ger Gürel Amerikan Hastanesi’ne, Samet Bakan, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Yaralılar ameliyata alındı.



Büyük şok yaşadılar

Tekneden bacaklarını sarkıtma yok

Yatta bulunanlardan Serdar Tümen; “Beşiktaş’lı futbolcuların bulunduğu yatın çevresindeydik. Futbolculara üçlük çektiriyorduk. Bağırıyoruz, çağırıyoruz. Bu sırada arkadan bir anda bir tekne geldi. Bize sürte sürte gitti. İki arkadaşımız ağır şekilde yaralandı. Arkadaşlarımız ameliyatta. Dua bekliyoruz. Durumları çok ağır” dedi.“Arkadaşlarının tekneden bacaklarını sarkıtma diye bir durum olmadığını söyleyen Serdar Tümen, “Zaten ayakta duramıyorduk. Dalga sürekli çarpıyordu. Habire yere oturuyoruz, kalkıyoruz. Sağımız solumuz bomboş. O tekne üstümüze geldi, vurdu geçti” dedi.Üniversiteden arkadaşları ile birlikte galibiyet kutlamasına katılanlardan Gökay Sarıoğu ise, “Bizim bulunduğumuz yatın korkuluğu mu geldi anlamadım. Aynı sıradaydık. Diğer tekne geldi, bodoslama yandan girdi. Bağırışma duydum. Yan tarafa baktım. Yanımdaki arkadaşlarımı yerde gördüm. Biz 8 kişiydik. Diğer tekne baya kalabalıktı. O büyük tekneydi. İskeleye nasıl yanaştık bilmiyorum. Bir baktık arkadaşlarımız yerde yatıyordu” dedi.