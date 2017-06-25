Samsun'a bayram günü şehit ateşi düştü

HAKKARİ'de PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 28 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Mete Yahşi'nin acı haberi Samsun'daki baba evine ateş düşürdü. Ramazan Bayramı nedeniyle Ladik İlçesi'ndeki köylerine giden baba Orhan ve Anne Nazmiye Yahşi acı haberi alınca yıkıldı

Hakkari'de PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyon sırasında PKK'lı teröristlerce çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mete Yahşi'nin memleketi Samsun'daki baba evine ateş düşürdü. Şehidin İlkadım İlçesi Kadıköy Mahallesi'ndeki baba evine acı haberi ulaştı. Şehidin dedesine Uzeyir Yahşi'ye görevliler tarafından şehit haberi verildi. Baba Orhan ve Anne Nazmiye Yahşi'nin ise Ramazan Bayramı nedeniyle Ladik İlçesi'ndeki Karaptal Köyü'ne gittiği acı haberi de burada öğrendikleri belirtildi. Evlatlarının şehadet haberini alan anne ve baba yıkıldı. Kent merkezindeki evlerine gelmek üzere yola çıktı. Şehidin eşi Yesemin Yahşi'nin ise kızı 3 yaşındaki Miray Yahşi ile birlikte Hakkari'de olduğu eşinin acı haberini de burada aldığı belirtildi. 2014 yılında göreve başlayan Piyade Uzman Çavuş Mete Yahşi'nin en son 1 ay önce baba evine izne geldiği belirtildi. Acı haberi alan yakınları ise şehidin baba evine koştu. Şehidin bir kardeşinin olduğu belirtildi.





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