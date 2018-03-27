Samsun'a şehit acısı düştü

Amanoslar'da şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur'un (25) acı haberi memleketi Samsun'a ulaştı

Samsun'a şehit acısı düştü

Hatay Amanoslar'da bölücü terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur'un acı haberi memleketine ulaştı. Ailesi İstanbul'da yaşayan Ankara'da bulunan eşi Melike Tokur'a askeri yetkililer tarafından acı haber verildi. Samsun'un Salı Pazarı ilçesi nüfusuna kayıtlı olan şehit Samet Tokur ile ilgili Samsun Valiliği'nden de açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hatay Amanoslar’da bölücü terör örgütü mensupları ile girilen silahlı çatışma sonucu şehit olan Samsunlu hemşehrimiz Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur’un cenazesi, 28 Mart 2018 Çarşamba günü Salıpazarı Fatih Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kalfalı Mahallesi’ndeki aile kabristanlığına defnedilecektir."

Şehidin cenazesinin bu akşam Samsun'a getirileceği ifade edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #samsun #şehit #terör
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