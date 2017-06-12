Samsun'da katliam gibi kaza: 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Samsun'da midibüs ve kamyonetin çarpışması ile meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı

Gece saatlerinde Samsun'un Çarşamba İlçesi'nde bir kaza meydana geldi. Alınan bilgiye göre Seyit Albayrak'ın kullandığı kamyonet, Irmaksırtı Mevkii'nde aynı yönde ilerleyen Hüseyin Gündoğdu'nun kullandığı midibüsle çarpıştı.



Çarpmanın etkisiyle kamyonet refüje savruldu. Kazada kamyonette bulunan Seyit Albayrak, Döndü Albayrak, Serpil Albayrak, Kamile Albayrak ve Şaban Albayrak hayatını kaybederken Zümrüt Albayrak, Yiğit Albayrak ve midibüsün şoförü Hüseyin Gündoğdu yaralandı.



Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri hayatını kaybedenleri morga yaralıları ise hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





