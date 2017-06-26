Samsunlu şehidi 5 bin kişi uğurladı

HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş 28 yaşındaki Mete Yahşi, düzenlenen askeri törenin ardından memleketi Samsun'da toprağa verildi. Şehidin 3 yaşındaki kızı Miray babasının tabutunu öptü. Şehit annesi Nazmiye Yaşhi ise, "Benim karagözlü oğlum, 'geleceğim' diyordun geldin. Hadi kalk eve gir" diyerek ağıt yaktı

Hakkari'nin Çukurca İlçesi Güven Dağı Bölgesi'nde önceki gün PKK'lı teröristlerin taciz atışı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mete Yahşi'nin Türk Bayrağı'na sarılı cenazesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak İlkadım İlçesi Kadıköy Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Burada helallik alındı. Bu sırada babasının tabutu başına getirilen kızı Miray babasının Türk bayrağına sarılı tabutunu öptükten sonra gözyaşlarına boğuldu. Miray'ı amcası Ethem Yahşi kucağına alarak sakinleştirmeye çalıştı.Şehit annesi Nazmiye Yahşi ise, "Benim karagözlü oğlum, 'geleceğim' diyordun geldin. Hadi kalk eve gir benim karagözlü yavrum" diyerek ağıt yaktı. Şehit babası Orhan Yahşi ise ayakta durmakta güçlük çekti. Şehidin eşi Yasemin Yahşi ise tabuta sarılarak gözyaşı döktü.Evin önünde alınan helalliğin ardından cenaze aracına konulan şehidin tabutu, tören için Büyük Cami'ye getirildi. Buradaki törene Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, AK Parti ve CHP Samsun milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, askeri erkan, protokol üyeleri ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı.Öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası top arabasına konulan şehidin cenazesi, İlkadım İlçesi Kıranköy Mezarlığı'ndaki Garnizon Şehitliği'ne defnedildi.