Sanatçı Toron Karacaoğlu, Altınoluk'ta son yolculuğa uğurlandı

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki yazlık evinde yaşamını yitiren yönetmen, tiyatro, sinema ve seslendirme sanatçısı Toron Karacaoğlu (87), Altınoluk Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası alkışlarla son yolculuğuna uğurlandı. Karacaoğlu'nun cenazesi, Altınoluk Mezarlığı'nda toprağa verildi

Sanatçı Toron Karacaoğlu, Altınoluk'ta son yolculuğa uğurlandı
24 Ağustos 2018 Cuma 16:36

'Karamurat' ve 'Malkaçoğlu' rollerini canlandıran Cüneyt Arkın ile birçok sanatçıya seslendirme yapan Toron Karacaoğlu için Altınoluk Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene eşi Nurten Karacaoğlu, oğlu Ata Tamer Karacaoğlu ve yakınları ile Edremit Belediye Başkanı CHP'li Kamil Saka, tiyatro sanatçısı Zihni Göktay, Süha Uygur ve sanat camiasından çok sayıda arkadaşı katıldı. Öğle vakti kılınan cenaze namazında, Toron Karacaoğlu için helallik istendi, dualar okundu. Karacaoğlu'nun tabutu omuzlarda, alkışlar eşliğinde cenaze aracına taşındı. Toron Karacaoğlu'nun cenazesi, götürüldüğü Altınoluk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine katılan tiyatro sanatçısı Zihni Göktay, "Her ölüm, erken ölümdür. Toron Karacaoğlu, benim 50 yıllık ağabeyim, arkadaşım ve çok iyi bir dostum. İyi bir hocaydı bizler için. Çok şey öğrendik kendisinden, feyzaldık. Disipliniyle bilgisiyle tiyatroya olan saygısıyla bize çok örnek oldu. Onun izinden yürümeye gayret edeceğiz bundan sonra. Mekanı cennet olsun. Geride kalan kederli ailesine ve hepimize başsağlığı olsun. Türk tiyatrosunun başı sağ olsun" diye konuştu.


Kaynak: DHA
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