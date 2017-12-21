Şanlıurfa'da iki genç kadın intihar etti!

Şanlıurfa'da iki acı haber geldi. Bir kadın ve bir genç kız intihar ederek hayatlarına son verdi

Şanlıurfa'daki ilk acı olay dün gece saatlerinde meydana geldi. Topdağı Mahallesi'nde yaşayan 17 yaşındaki Seval M., bilinmeyen bir nedenle kendisini tülbentle odasının tavanına astı. Seval M.'nin odasına giren yakınları onu asılı halde buldu. Olay hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirildi. Sağlık ekiplerinin incelemesi sonrası genç kızın cesedi morga kaldırıldı.



3 çocuğu vardı

İkinci acı olay ise Devteşti Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen Hülya U., odasında bulunduğu sırada tüfekle hayatına son verdi. Silah sesini duyan komşular durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, genç kadının cesedi ile karşılaştı. Savcının incelemesi sonrası genç kadının cesedi morga kaldırılırken her iki olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.