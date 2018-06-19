Şanlıurfa'da iki polisin şehit edilmesi davasında delil bulunamadı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, 22 Temmuz 2015 tarihinde polis memurları Feyyaz Yumuşak ile Okan Acar'ın şehit edilmesiyle ilgili açılan davanın gerekçeli kararı açıklandı. Kararda, tüm sanıkların beraatı için, "Somut delillerle desteklenmeyen soyut iddia ve ihbarlardan başka mahkumiyetlerine yeterli kanıt yok" ifadesine yer verildi

Ceylanpınar Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Feyyaz Yumuşak ile Okan Acar, Bahçelievler Mahallesi'ndeki evlerinde uyurken 22 Temmuz 2015 tarihinde şehit edildi. Şanlıurfa 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen 1 Mart'ta görülen 13'üncü duruşmada mahkeme, yargılanan 4’ü tutuklu 9 kişiye cinayet suçlamasından beraat kararı verdi. Davada verilen kararın gerekçeli kararı yazıldı. 65 sayfadan oluşan gerekçeli kararda iddia makamının, uzun uzun YDG-H'yi tanımlayıp, KCK ve PKK'nin çağrılarına yer verilirken, dosyada gözaltına alınan şahıslara atfen sadece olayın işlendiği dairenin yan dairesinde yapılan temizlik çalışması, emniyete yapılan ihbarlar ve yan dairede çıkan parmak izleri delil olarak gösterildi. Olaydan sonra farklı tarihlerde gözaltına alınıp, tutuklanan Hasan Aydın, Hüseyin Aydın, Hasan Işık, Lütfi Abir, Mehmet Naci Yılmaz, Murat Abir, Ömer Kılınç, Sedat Aydın ve Aslan Bulut hakkında savcılık tarafından 'Kasten öldürme, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, konut dokunulmazlığının ihlali ve 6136 sayılı yasaya muhalefet' iddialarıyla cezalandırılması istendi.

'OLAY YERİNDE SANIKLAR İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR İZ TESPİT EDİLEMEMİŞTİR'

Mahkeme heyetinin gerekçeli kararında olay yerinde sanıklarla ilgili herhangi bir bulgu, iz veya emare tespit edilemediği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Sanıklar Lütfi Abir, Murat Abir ve Ömer Kılınç'ın polis memurlarının karşısında bulunan daireyi kiralayıp icra hareketine başladıkları olay gecesi birlikte hareket ettikleri, sanıklar Mehmet Naci Yılmaz, Sedat Aydın, Hasan Aydın, Hüseyin Aydın, Aslan Bulut ile Hasan İşık'ın Suriye'den geçişini sağladığı terör örgütü mensupları ile birlikte 5 nolu dairenin arka balkon kısmından içeriye sızarak maktulleri iştirak halinde öldürdükleri iddia edilmiştir. Olay yerinde sanıklar ile ilgili herhangi bir bulgu, emare veya iz tespit edilememiştir. Somut delillerle desteklenmeyen soyut iddia ve ihbarlardan başka mahkumiyetlerine yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı, yüklenen suçların sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmadığı tüm dosya kapsamından anlaşıldığından sanıkların CMK'nın 223/2-e maddesi gereğince beraatlarına karar verilmiştir."